Notfellchen-Mittwoch: Giuseppe sucht ein Zuhause

Jeden Mittwoch stellt das Wiener Bezirksblatt das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

GIUSEPPE

Giuseppe ist seit Jänner 2023 bei uns im Tierschutzhaus. Er ist schon ein richtiger Senior und als solcher geht er es jeden Tag gemütlich an. Aufgrund seines Alters leidet er schon an Gelenksproblemchen und bekommt unterstützend auch täglich Etwas um die Bewegungen zu erleichtern. Weiters leider Giuseppe an einer Niereninsuffizienz, wodurch er spezielles Nierenfutter bekommt. Peppi hat leider keine Zähne mehr, trotzdem frisst er noch gerne Leckerlis und wenig Trockenfutter.



Beim Tierarzt ist Giuseppe relativ entspannt. Untersuchungen muss man zügig durchführen, allzu lange hat er keine Geduld. Leider lässt sich Giuseppe gar nicht bürsten und sein Fell ist meistens verfilzt. Mit der Schere sollte man Verfilzungen so rasch wie möglich entfernen. Gröbere Verfilzungen müssen vom Tierarzt rasiert werden, da dies am schnellsten geht und für Giuseppe den geringsten Stress bedeutet.



Er lässt sich sehr gerne streicheln und frisst Leckerlis vorsichtig aus der Hand. Er liebt es in der Sonne zu liegen und spielt noch gerne mit Stoffmäusen. Als Rückzugsort liebt er Transporter. Diese sollten auch in seinem zukünftigen Zuhause aufgestellt werden. Da er Menschen gegenüber sehr freundlich ist, stellen größere Kinder, die mit Katzen respektvoll umgehen, kein Problem für ihn dar.

Für Giuseppe wird ein Zuhause ohne andere Tiere (vor allem keine weiteren Katzen und keine Hunde) mit der Möglichkeit zu Freigang gesucht.

Interessenten können sich an unsere Katzenvergabe telefonisch 01/699 24 50 oder per Mail an katzenvergabe@tierschutz-austria.at wenden.