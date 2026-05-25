Das Haus des Meeres setzt wieder ein klares Zeichen für grenzüberschreitenden Artenschutz. Im Zuge einer neuen Forschungsexpedition öffnet es seine internationale Naturschutzarbeit erstmals für interessierte und Externe. Im Rahmen des Programms “Plan G Mexiko” ist eine Teilnahme möglich – der angebotene Preis hält sich im Rahmen.

Klare Ziele

Ziel der Haus-des-Meeres-Initiative ist es, die Lebensräume von hochgradig gefährdeten Tiergruppen zu stabilisieren und wissenschaftliche Grundlagen für langfristigen Schutz zu schaffen. “Als einer der ersten Zoos weltweit stellen wir einen Vollzeitmitarbeiter auf einem anderen Kontinent, der sich nur dem Artenschutz widmet“, unterstreicht Zoodirektor Jeff Schreiner die Wichtigkeit.

Expedition im Juli

Die Reise läuft von 3. bis 16. Juli. Strecke in Zentralmexiko: Mexiko City – Morella – Patzcuaro – Michoacan – Jalisco. Maximal 12 Teilnehmer. Highlights sind “Süßwasserlebensräume erforschen”, “Feldarbeit & Artendokumentation”, “Kultur und Natur hautnah”, “Anpacken und Mitgestalten”.

Man sollte in guter körperlicher Verfassung, flexibel und teamfähig sein. Die Unterkunft ist einfach und landestypisch. Preis: 2.100 Euro inklusive Flugkosten von Wien nach Mexiko (nicht enthalten sind nur Verpflegung, Versicherung und Souvenirs). Bewerbung per E-Mail an: geschaeftsfuehrung@haus-des-meeres.at