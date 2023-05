Notfellchen-Mittwoch: Moritz und Wuschl

Jeden Mittwoch stellt das Wiener Bezirksblatt das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

Moritz und Wuschl

Der 14-jährige Mischlingsrüde Moritz und sein 12-jähriger Sohn Wuschl sind erst vor kurzem ins Tierschutzhaus Vösendorf gezogen. Die beiden haben ursprünglich in einer Wohnung in Wien mit einer Katze und Kindern zusammengelebt und sind demnach auch mit Katzen verträglich. Auch mit anderen Hunden verstehen sich die beiden gut. Die Vierbeiner sind sehr freundlich gegenüber Menschen und richtige Kuschler. Moritz und Wuschel sind stubenrein und für ihr alter sehr fit. Am liebsten werden sie von morgens bis abends gestreichelt und lieb gehabt. Die beiden werden nur zusammen vergeben und können sowohl in die Stadt als auch aufs Land ziehen, wobei sie sich natürlich über ein Haus mit Garten besonders freuen würden.

Interessenten können sich telefonisch 01/699 24 50 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden.