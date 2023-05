Notfellchen-Mittwoch: Norma sucht neuen Besitzer

Jeden Mittwoch stellt das Wiener Bezirksblatt das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

NORMA

Norma ist eine 4-jährige Schäfer-Mischlingshündin die schon knapp zwei Jahre im Tierschutzhaus Vösendorf auf ein neues Zuhause wartet. Für die Hundedame sind bewegende Verkehrsteilnehmer und Hundebegegnungen mit enormen Stress verbunden, weshalb sie auf der Suche nach Besitzern mit Hundeerfahrung ist. Im Tierheim tut sich die hübsche Hündin generell schwer, da sie die Umgebung sehr stresst. Norma wurde schon mal vergeben, kam jedoch nach nicht all zu langer Zeit wieder zurück zu Tierschutz Austria. Nun hofft sie auf ein Für-Immer-Zuhause, in dem in kleinen Schritten mittels belohnungsorientiertem Training ihr der Stress abgenommen werden kann. Die Vierbeinern ist stubenrein, kann im Auto mitfahren und freut sich über ein Zuhause in ländlicher ruhiger Gegend.

Interessenten können sich telefonisch 01/699 24 50 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden.