Notfellchen-Mittwoch: Timid sucht neues Zuhause

Jeden Mittwoch stellt das Wiener Bezirksblatt das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

TIMID

Der 11-jährige Mischlingsrüde Timid hatte es in seinem bisherigen Leben leider nicht leicht. Der Rüde kam 2022 zu Tierschutz Austria, nachdem er von einer Tierschutzorganisation aus dem Ausland von der Straße gerettet wurde. Timid ist leider blind, zu Menschen aber sehr freundlich und sucht ein Zuhause mit ruhigen Menschen in einem Haus oder einer Wohnung am Land ohne Stiegen. Die neuen Besitzer bzw. die neuen Besitzerinnen müssen Trainingsbereit sein und Geduld mitbringen, da Timid mit seiner Blindheit natürlich anderes Training bedarf.

Interessenten können sich telefonisch 01/699 24 50 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden.