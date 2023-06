Notfellchen-Mittwoch: Tyson & Joe suchen ein Zuhause

Jeden Mittwoch stellt das Wiener Bezirksblatt das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

Tyson & Joe

Die beiden 6-jährigen französischen Bulldoggen Tyson und Joe kamen im April zu Tierschutz Austria. Das Brüder-Duo wurde in einer ungarischen Tierhandlung gekauft und nun durch eine Privatabgabe ins Tierschutzhaus Vösendorf gebracht. Die beiden Frenchies sind in einem herzzerreißend schlechtem gesundheitlichen Zustand angekommen.

Qualzucht Bulldoge

Tyson und Joe haben wie viele französische Bulldogen mit ihren Qualzuchtmerkmalen zu kämpfen. So muss ihnen 3x täglich ihre Nasenfalten geputzt, ihre Augen eingetropft und die Ohren gereinigt und eingetropft werden. Außerdem erhalten sie Medikamente und ausschließlich Spezialfutter.

Auf Grund der Brachycephalie, (Kurzköpfigkeit) haben die beiden außerdem schwerwiegende Probleme beim Atmen, weshalb sie kurz nach ihrer Ankunft operiert werden mussten. Dabei wurde den tapferen Fellnasen das Gewebe vom Gaumensegel verkürzt, damit die Atemwege nicht mehr verlegt sind. Auch ihre Nasenlöcher wurden erweitert und ihre Nasenfalten etwas verkleinert. Rassen wie Tyson und Joe haben auch Schwierigkeiten ihre Temperatur zu regulieren, weshalb die Hitze im Sommer eine besondere Herausforderung für die beiden ist.

Tyson und Joe haben in einer Wohnung gelebt, sind stubenrein, kennen (ruhige) Kinder, können einige Zeit alleine bleiben und fahren brav im Auto mit. Auch mit Artgenossen ist das Duo gut verträglich, laut Vorbesitzer gilt dies auch für Katzen. Die Zwei suchen nun zusammen ein Zuhause am Stadtrand oder am Land, an einem ruhigen Ort.

Interessenten können sich telefonisch 01/699 24 50 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden.