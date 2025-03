Österreichischer Vorlesetag: Gemeinsam lesen am 28. März!

Der Österreichische Vorlesetag ruft am 28. März alle Menschen zum Vorlesen auf. Wer mitmachen möchte, kann auf vorlesetag.eu mit wenigen Klicks eine Lesung registrieren.

Am 28. März ist es wieder so weit: Der Österreichische Vorlesetag bringt das ganze Land zum Lesen! Mit Unterstützung des Bildungsministeriums sowie diverser Partner*innen und prominenter Persönlichkeiten setzt die Initiative ein starkes Zeichen für Lesen, Vorlesen und Literatur. Alle Menschen in Österreich sind herzlich eingeladen, sich zu beteiligen und die Aktion zu unterstützen.

Unterstützung

Lesebegeisterte können sich online via vorlesetag.eu mit einer eigenen Lesung registrieren – sei es im privaten Rahmen, in der Schule, am Arbeitsplatz oder an einem öffentlichen Ort. Jede Anmeldung unterstützt das wichtige Anliegen der Initiative, das Lesen wieder stärker in den Mittelpunkt unserer Gesellschaft zu rücken. Alle Vorleser*innen, die mitmachen, erhalten als kleines Dankeschön das offizielle Vorlesebuch kostenlos zugeschickt – die ersten 5.000 Vorleser*innen können sich über eine personalisierte Ausgabe freuen. Besonders für Kinder und Jugendliche spielt die Lesekompetenz eine entscheidende Rolle. Deshalb wird der Vorlesetag 2025 wieder als offizieller Projekttag an Schulen abgehalten. Ein Highlight des Österreichischen Vorlesetags ist zudem der digitale Vorlesemarathon. Von 8 bis 20 Uhr wird jede halbe Stunde eine neue Vorlesung online freigeschaltet, die jederzeit abrufbar ist. So können alle bequem von zu Hause oder unterwegs spannende Geschichten erleben und in die Welt der Literatur eintauchen.

Danksagung

Der Österreichische Vorlesetag wäre ohne die freundliche Unterstützung von Partner*innen wie der APG nicht möglich.