Österreichischer Vorlesetag: Triple von Robert Sommer

Robert Sommer, dreifacher Sportjournalist des Jahres, schafft am Vorlesetag etwas Historisches, von dem viele Fußballklubs träumen: das Triple! Der Bestsellerautor tritt nämlich am 21. März gleich dreimal auf!

Der Anpfiff erfolgt um 10 Uhr in der Volksschule in der Brüßlgasse 18 in 1160 Wien gemeinsam mit Alt-Bürgermeister Michael Häupl und einigen Austria-Kickern. Dabei werden exklusiv für die Buben und Mädchen einige Fußballer-Märchen zum Besten gegeben.

Um 14 Uhr kommt es zu einem Alterssprung: Sommer liest und erzählt in der Seniorenresidenz Gartensiedlung FORTUNA in der Leopoldauerstraße 134 in 1210 Wien aus all seinen satirischen Bestsellern.

Und um 18 Uhr dann der vielumjubelte Schlusspfiff im legendären Café Weidinger am Lerchenfelder Gürtel 1 in 1160 Wien. Auch diese Lesung wird ein Feuerwerk an literarischen Pointen – der Eintritt ist frei!