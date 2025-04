Osterkalender am 15. April: Brandneue und limitierte Cafissimo

Der Frühling zieht ein – nicht nur draußen, sondern auch in deiner Küche! Mit der neuen Limited Edition der Cafissimo pure + bringt Tchibo frischen Wind in dein Kaffee-Ritual und vereint angesagte Trendfarben mit geschmacklicher Vielfalt. Und das Beste: Es wird nicht nur stilvoll, sondern auch richtig lecker.

Happy Matcha & Cherry Blossom – Farben, die nach Frühling schmecken

Was passiert, wenn man den beliebtesten Grüntee-Drink der Welt mit der zartesten Blütenpracht Japans kombiniert? Ganz einfach: Die Cafissimo pure + erscheint in den unwiderstehlichen Farben „Happy Matcha“ und „Cherry Blossom“ – inspiriert von Matcha-Lifestyle und Kirschblüten-Romantik. So wird deine Kaffeemaschine zum echten Hingucker und bringt die Trendfarben 2025 direkt in deine vier Wände.

Die limitierte Edition gibt’s ab sofort in allen Tchibo Filialen, solange der Vorrat reicht – und das für nur 49 Euro. Die Maschine ist kompakt, elegant und liefert auf Knopfdruck Espresso, Caffè Crema und klassischen Kaffee. Und mit ihrer schmalen Breite von gerade mal 11,9 cm kommt sie auch in kleinen Küchen ganz groß raus

Design trifft Geschmack: Von Vanilleträumen bis White Choc Love

Neben dem stylischen Look überrascht Tchibo auch geschmacklich mit neuen Frühlingssorten. Die Cafissimo Flavoured Spring Editionen bringen Vanille oder die verführerische Kombi aus Himbeere & weißer Schokolade in deine Tasse. Egal ob pur oder als Cappuccino – hier kommen Genussmenschen voll auf ihre Kosten. Aromatisch, natürlich und ganz ohne Zuckerzusatz.

Die neuen Kapseln sind ab 10. April 2025 in den Filialen und ab 24. April online erhältlich – für 4,19 Euro pro 10er-Packung. Intensität? Zwischen 4 und 5 von 6, also genau richtig für einen harmonischen Start in den Tag oder das entspannte Kaffeekränzchen am Nachmittag.

Guatemala grüßt mit Schoko & Nuss – Der neue Barista-Star

Für alle, die es klassisch und kraftvoll mögen, bringt Tchibo den neuen Cafissimo Caffè Crema Barista Guatemala auf den Markt. Der Single-Origin-Kaffee überzeugt mit schokoladig-nussigen Aromen und kommt direkt aus dem Kaffeeparadies Guatemala. Ab dem 2. Mai 2025 bekommst du ihn ebenfalls für 4,19 Euro pro Packung – natürlich auch online.

Jetzt wird’s bunt – und du kannst gewinnen!

Lust bekommen? Dann mach mit bei unserem Gewinnspiel! Wir verlosen die brandneue Cafissimo pure + in Happy Matcha – inklusive zwei Frühlingssorten (White Choc & Raspberry sowie Vanilla). Perfekt für alle, die Design und Geschmack lieben.