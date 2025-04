Osterkalender am 13. April: Heidi Horten Collection

Ihr liebt Kunst, Film und spannende Ausstellungen? Dann lasst euch die aktuelle Schau „Experiment Expressionismus – Schiele meets Nosferatu“ in der Heidi Horten Collection nicht entgehen – und mit etwas Glück gewinnt ihr gleich 2 Jahreskarten für ein ganzes Jahr Kunstgenuss!

Der Expressionismus im Fokus

Die Ausstellung widmet sich dem Expressionismus als einer der prägendsten Kunstströmungen des frühen 20. Jahrhunderts. Gezeigt werden herausragende Werke des deutschen Expressionismus, darunter kraftvolle Gemälde von Erich Heckel, Ernst Ludwig Kirchner, Emil Nolde und Max Pechstein. Ihnen gegenübergestellt sind Positionen des österreichischen Expressionismus, darunter Egon Schiele, Oskar Kokoschka, Helene Funke und Herbert Boeckl. Durch diesen Dialog wird die Vielschichtigkeit dieser revolutionären Kunstrichtung spürbar.

Stummfilm als visionäres Medium

Neben Malerei und Skulptur rückt die Ausstellung ein weiteres visionäres Medium in den Fokus: den Stummfilm. In der Zeit des Expressionismus entstand eine völlig neue Bildsprache, die Filmklassiker wie Das Cabinet des Dr. Caligari oder Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens prägte. Anhand von Plakaten, Filmstills und Filmausschnitten wird deutlich, wie eng Bildende Kunst und Film miteinander verflochten sind. Ergänzt wird die Ausstellung durch selten gezeigte Filme wie Orlacs Hände oder Der müde Tod.

Stummfilmkino als besonderes Highlight

Ein besonderes Highlight: An ausgewählten Abenden verwandelt sich das Atrium der Heidi Horten Collection in ein Stummfilmkino! In einzigartiger Atmosphäre werden originale Filmklassiker in Langfassung mit Live-Musikbegleitung präsentiert – ein Erlebnis, das man nicht verpassen sollte.

Gewinnchance

Jetzt mitmachen und 2 Jahreskarten für die Heidi Horten Collection gewinnen! Damit könnt ihr nicht nur diese Ausstellung, sondern auch alle künftigen Präsentationen und Events das ganze Jahr über erleben.