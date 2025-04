Osterkalender am 18. April: La Traviata in der Opernarena am Heumarkt

Die spektakuläre Rückkehr des Wiener Opernsommers an neuem Spielort – Ein Sommerhighlight – nicht nur für Opernfans.

Nach dem spektakulären Erfolg im vergangenen Jahr mit Mozarts Don Giovanni am Belvedere geht der Wiener Opernsommer in die zweite Runde und verspricht erneut ein unvergleichliches Open- Air-Erlebnis. Vom 1. bis 19. Juli 2025 verwandelt sich der Wiener Heumarkt in eine atemberaubende Opernarena, in der Giuseppe Verdis Meisterwerk „La Traviata“ unter der Leitung von Dirigent und Intendant Joji Hattori und der Regie von Dominik Am Zehnhoff-Söns zur Aufführung gelangt. Zwölf exklusive Vorstellungen machen das Event zu einem der kulturellen Highlights im Sommer.

Spektakuläre Inszenierung vor einzigartiger Kulisse

Erstmals dient der historische Wiener Heumarkt als Bühne für die Sommerproduktion. Die eigens konzipierte Freilichtbühne, aus der Bühnenwerkstatt des einzigartigen Manfred Waba, garantiert optimale Sichtverhältnisse und ein hautnahes Musikerlebnis mit einem sichtbar positionierten Orchester. Ein visuelles Highlight: Die Fassade des Wiener Konzerthauses wird kunstvoll in die Inszenierung eingebunden und sorgt für eine einzigartige Atmosphäre.

Starbesetzung & innovative Erzählweise

Kein geringerer als der oscarprämierte Schauspieler Karl Markovics schlüpft in die Rolle des „wiedergeborenen“ Giuseppe Verdi und führt als Erzähler durch den Abend – eine originelle und fesselnde Darbietung. In den Hauptrollen brillieren Cristina Psroiu, Nathalie Peña-Comas, Liparit Avetisyan, David Kerber, Thomas Weinhappel, Juliette Khalil und Stepan Drobit. Der Philharmonia Chor Wien sowie das Wiener Kammerorchester unter der Leitung von Intendant und Dirigent Joji Hattori sorgen für musikalischen Hochgenuss.

Innovativ, international & inklusiv

Dank mehrsprachiger Textfassungen in Deutsch, Englisch und Italienisch auf mobilen Endgeräten wird der Operngenuss für ein internationales Publikum zugänglich. Die Live- Untertitel-App Operaguru macht dies möglich. Begleitende Workshops und Probenbesuche ermöglichen es Schüler:innen Oper hautnah zu erleben. Für Schüler:innen, Studierende und Menschen mit Behinderung gibt es Ermäßigungen. Direkt am Eventareal gelegen, runde t die ausgewählte Gastronomie den perfekten Opernabend ab.

Tickets sind ab sofort unter www.opernsommer.at erhältlich.

Wir verlosen 2 x 2 Opernsommer-Tickets in der Kategorie B (Wert pro Ticket 109€)!

WIENER OPERNSOMMER La Traviata

in der Opernarena am Heumarkt

1. bis 19. Juli 2025

Lothringerstraße 22, 1030 Wien

12 Spielabende inkl. Premiere

Tickets ab 49 (nur Online!)