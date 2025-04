Osterkalender am 20. April: Spritziges Oster-Paket von Waldquelle

„Zuckerfreie Sortenvielfalt”: Gewinne ein mineralisierendes Oster-Paket mit großartigen Produkten von Waldquelle!

Zu Ostern sorgt Waldquelle Mineralwasser mit seiner Sortenvielfalt für Erfrischung für die ganze Familie. Passend zum nächsten Osterpicknick, gibt es die Produkt-Range mit Geschmack, Vitaminen und 0% Zucker von Waldquelle zu gewinnen. Enthalten sind die Sorten Zitrus-Mix, Orangen-Beeren Mix und die Neueinführung 2024 Brombeere & Schwarze Johannisbeere. Mit dem Waldquelle Dobble Spiel und anderen Outdoor Accessoires wie dem beliebten Wander-Rucksack motiviert das Osterpaket die ganze Familie den Tag in der Natur zu verbringen.

Qualität aus dem Burgenland

Das burgenländische Traditionsunternehmen ist eines der führenden Mineralwasserunternehmen Österreichs und ist sich der Verantwortung hinsichtlich Qualität und Umwelt klar bewusst. Waldquelle Mineralwasser entspringt in einer Tiefe von rund 200 Metern am Fuße des Paulibergs, dem jüngsten der erloschenen Vulkane Österreichs. Abgefüllt wird Waldquelle Mineralwasser direkt bei der Quelle im mittelburgenländischen Kobersdorf.

Innovation trifft soziales Engagement

Bester Geschmack liegt in der Natur von Waldquelle. Von Spritzig, Sanft und Still bis hin zu den beliebtesten Früchten trifft Waldquelle den Geschmack der ganzen Familie. Im Osterpaket enthalten ist auch eine der beliebtesten Neueinführungen 2024: Brombeere & Schwarze Johannisbeere. Die Sorte ist nicht nur frei von Zucker und Süßstoffen, sondern auch mit wichtigen B-Vitaminen wie Niacin, B6 und B12 angereichert, die zur Unterstützung eines gesunden Nervensystems und Immunsystems beitragen. Verbunden wurde die Innovation mit der Initiative „Kinderzukunft“. In Zusammenarbeit mit der Volkshilfe Österreich konnten im Jahr 2024 mit der Aktion 39.008 Euro gesammelt werden, um Kinderarmut zu bekämpfen und Chancengleichheit für Kinder und Jugendliche in Österreich zu fördern. ​

Waldquelle Osterferien-Tipp: Natur genießen & Kraft tanken!

Die Osterzeit ist perfekt für einen Ausflug ins Freie! Wie wäre es mit einer kleinen Frühlingswanderung auf dem Waldquelle Kraftquellenweg? Der 6,4 km lange Weg, gestaltet von der Bestsellerautorin Martina Parker und Waldquelle führt von Kobersdorf in rund zwei Stunden zur beeindruckenden Burgruine Landsee. Entlang des Weges erzählen zehn Tafeln eine eigens verfasste Geschichte über den Klub der grünen Daumen von Parker, die humorvoll und spannend durch die regionale Natur und Geschichte führt. Am Ende erwartet die Wandernden ein gemütlicher Kraftquellenplatz: der Picknickplatz aus Paulibergsteinen – perfekt für eine Rast oder ein Picknick mit der Familie. Der ideale Ausflugstipp für die Osterferien, um frische Luft zu schnappen und gemeinsam Kraft zu tanken.

Jetzt beim Ostergewinnspiel mitmachen & ein Waldquelle-Oster-Paket gewinnen!

Waldquelle Wander-Rucksack

4 Flaschen x 0,5l Waldquelle Zitrus-Mix

4 Flaschen x 0,5l Waldquelle Orangen-Beeren Mix

4 Flaschen x 0,5l Waldquelle Brombeere & Schwarze Johannisbeere

Waldquelle Schlauchtuch – Outdoor

Waldquelle Tragetasche

Waldquelle Dobble Spiel