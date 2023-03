Wohin in Wien: Aktionen rund um Ostern

Die Dachmarke „meinkaufstadt Wien“ ist eine Initiative der Wirtschaftskammer und unterstützt die Wiener Nahversorger. Wir geben Ihnen eine Liste von Veranstaltungen an die Hand, damit Sie wissen, was rund um Ostern in der Stadt stattfindet.

Von gratis Osternaschereien bis zum Spezialitätenmarkt und Osterflohmarkt reicht die Palette der Veranstaltungen im April. Vorbeischauen lohnt sich.

Aktion des Baustellenmarketings

30.03. Schokoeier-Verteilaktion vor Ostern

Eine süße Überraschung erwartet die Passanten von 13 bis 17 Uhr im Baustellenbereich und in den Geschäften entlang der U2xU5-Baustellentrassen im Bereich Reinprechtsdorfer Straße, Pilgramgasse, Kirchengasse, Lindengasse, U2-Station Rathaus und Frankhplatz – solange der Vorrat reicht.

5. Bezirk

Verein der Kaufleute rund um den Margaretenplatz

06.04. – 27.04. Spezialitätenmarkt am Margaretenplatz

Jeden Donnerstag von 8 bis 18 Uhr findet man hier eine große Auswahl an frischem Obst und Gemüse, Fleisch und Wurst aus Niederösterreich sowie italienische Spezialitäten. Abgerundet wird das Angebot von Weinen, Traubensäften, Marmeladen, Honigprodukten und fangfrischen Seesaiblingen in Bio-Qualität. Probieren sollte man auch die im Holzofen gebackenen Bio-Backwaren aus Sauerteig.

07.04. Flohmarkt am Margaretenplatz

Sammler und Schnäppchenjäger können am Margaretenplatz zwischen 9 und 17 Uhr nach Herzenslust stöbern und entdecken. Der Flohmarkt bietet für jeden etwas: Schnäppchen, Vintage-Produkte oder Antikes.

7. Bezirk

IG Kaufleute am Neubau – Schaufenster Neubaugasse

05.04 – 26.04. DER Neubaumarkt in der Lindengasse/Ecke Neubaugasse

DER Neubaumarkt findet immer mittwochs von 14 bis 20 Uhr in der Lindengasse/Ecke Neubaugasse statt. Hier können Produkte von Direktvermarktern gekauft werden: Brot und Gebäck, Obst und Gemüse von den Feldern in Wien und Niederösterreich, Bio-Fisch und Fleisch, Käse, Eingemachtes und vieles mehr. Bei der Auswahl der Anbieter wurde auf Bio-Zertifizierung und ressourcenschonende Verpackungen der Waren geachtet.

8. Bezirk

Interessensgemeinschaft Kaufleute Lerchenfelder Straße

07.04 – 28.04. Lerchenfelder Bauernmarkt

Der Lerchenfelder Bauernmarkt mit Bio-Eck findet immer freitags von 9 bis 18 Uhr vor der Altlerchenfelder Kirche (Lerchenfelder Straße – Ecke Schottenfeldgasse) statt.

9. Bezirk

Interessensgemeinschaft der Kaufleute Servitenviertel

06.04. – 27.04. Servas Markt am Servitenplatz

Am Servitenplatz findet immer donnerstags (mit Ausnahme von Feiertagen) ein wöchentlicher Spezialitäten- und Schmankerlmarkt mit regionalen, österreichischen Produkten sowie europäischen Spezialitäten statt. Die Marktbetriebe bieten neben Obst und Gemüse auch verschiedene Käse-, Fleisch- und Wurstspezialitäten sowie Fisch, Olivenöl, Antipasti, Weine, Gebäck und Brot an.

20. Bezirk

IG Viertel um den Allerheiligenplatz

20.04. AB 20. IM 20.

Im Viertel um den Allerheiligenplatz gibt es jeden Monat eine kleine Stärkung für alle Kunden: Die Mitgliedsbetriebe verteilen von 9 bis 18 Uhr verschiedene Naschereien zu jedem Einkauf (solange der Vorrat reicht).

21. Bezirk

Wirtschaft 21

Bis 09.04. Ostermarkt in Floridsdorf

Bis Ostersonntag findet noch der traditionelle Ostermarkt am Franz-Jonas-Platz statt. Die Kaufleute der Wirtschaft 21 bieten hier täglich von 8:30 bis 19 Uhr süße und herzhafte Kulinarik, Osterschmuck und Geschenke. Lebensmittel gibt es sogar bis 20 Uhr.

23. Bezirk

Geschäftsleute von Mauer

08.04. Die Osterhasen sind los

Am Karsamstag hoppeln die Osterhasen durch das Einkaufsgrätzl Mauer und verteilen bunte Ostereier (solange der Vorrat reicht).

Mehr Infos unter meinkaufstadt.wien