Ottakring schmeckt: Wo der Osterschinken zu Hause ist

Tradition verpflichtet: Seit den 1930er-Jahren sorgt der Traditionsbetrieb in der Ottakringer Straße 104 für Arbeitsplätze und gute Qualität. Und hat mit dem Osterschinken grenzenlose Bekanntheit erlangt.

Während in Tagen wie diesen andere Fleischhauer mit Inflation, Wirtschaftskrise und Teuerung kämpfen, kann der Gissinger aus Ottakring aufatmen: Hier läuft das Geschäft wie geschmiert, auch durch vorausschauendes Handeln in den letzten Jahren. So werden frischgekochte Menüs zur Selbstabholung angeboten – seit Jahren ein Renner. Auch in die Weiterbildungen und Schulungen der 15 Mitarbeiter wird investiert. Und mit dem zweiten Standort in der Währinger Straße (9. Bezirk) wurde ein weiteres Standbein geschaffen.

Klassischer Familienbetrieb

Obwohl der direkte Enkel des Firmengründers Josef Fröhlich der Chef im Betrieb ist, haben die Damen des Hauses jede Menge mitzureden. Gattin Elisabeth, die selbst aus der Gastronomie kommt, kümmert sich um das Kochen und die Menüs, Tochter Julia hilft überall mit und führt den Betrieb ins digitale Online-Zeitalter. So muss Josef Fröhlich um die Zukunft nicht bangen und weiß, dass die kulinarische Leidenschaft auch in vierter Gissinger-Generation fortbesteht.

Stolz auf die Familie

Das bringt der Firmen-Chef im Interview auch auf den Punkt: „Dass meine Tochter später den Betrieb übernehmen wird, erfüllt mich nicht nur mit Stolz, sondern macht mich auch zu einem besseren Geschäftsmann. Gemeinsam wollen wir die Brücke zwischen Tradition und Moderne schlagen, unsere langjährige Geschichte wahren und gleichzeitig neuen innovativen Ansätzen folgen“, so Josef Fröhlich.

Schöner Stress durch Ostern

Zum anstehenden Osterfest haben die Gissingers besonders viel Stress, ist doch der Osterschinken über die Grenzen bekannt. Die Kunst der Herstellung wurde über Generationen weitergegeben. Fix ist: Der Beinschinken stammt zu 100 % aus Österreich, kommt ohne chemische Zusätze aus, wird im eigenen Saft gegart und nach traditionellem Rezept im Kessel gekocht. Folgende Varianten werden angeboten: Beinschinken (mit Bein), Sissi-Beinschinken ohne Bein oder – auf Vorbestellung – vorgefertigt im Brotmantel.

Unten: Die Familie Gissinger-Fröhlich mit dem berühmten Osterschinken (Bilder: Carmen Trappenberg):