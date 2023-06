Ottakringer Bezirksmuseum wird in Sommerpause neu

Einmal noch, dann geht das Bezirksmuseum am Richard-Wagner-Platz in die wohlverdiente Sommerpause. Im Herbst erwartet die Besucher ein ganz besonders spannendes Thema.

Morgen, Donnerstag, 29. Juni, ist noch ein letztes Mal in diesem Halbjahr geöffnet. Wenn die Türe für die Besucher schließt, wird aber weitergearbeitet: „Während der Schließzeit in den Sommerferien wird die Dauerausstellung umfangreich erneuert. Im Zentrum der Umgestaltung steht die Vermittlung der Ereignisse in der Ersten Republik. Zusätzlich wird die Hälfte der Exponate umgruppiert und die Begleittexte werden erneuert“, informiert Museumsleiter Jochen Müller das Wiener Bezirksblatt.

Bezirksmuseum Reloaded

Wie es zu der Erneuerung des Museums kommt? Müller: „Die zentrale Präsentation entstand im Rahmen der Initiative der Stadt Wien ,Bezirksmuseen Reloaded‘, bei der kompetente Unterstützung vom Wien Museum erfolgt. Vincent Weisl kuratiert die Erneuerung, die ab Herbst 2023 zu sehen sein wird.“

Albert Sever als Thema

Die Inhalte der neuen Dauerausstellung werden hochinteressant. So beschäftigt man sich auch mit Albert Sever, dessen Büste am Foto unten zu sehen ist und die im Bezirksmuseum steht. Albert Sever (1867 bis 1942) war nach der Ermordung von Franz Schuhmeier Obmann der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Ottakring. In der Ersten Republik war er 1919 erster Landeshauptmann von Niederösterreich. Diese Geschichte wird bei der Ausstellungserneuerung ins „rechte Licht“ gerückt werden, sagt Müller.

Bild: Bezirksmuseum/Müller