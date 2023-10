Penzing: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Im 14. Bezirk kam es zu einem folgenschweren Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorrad. Der Lenker des Zweirades wurde dabei schwer verletzt.

Bei der Zufahrt in eine Garageneinfahrt in der Leyserstraße in Penzing hat eine 37-jährige Autofahrerin ein entgegenkommendes Motorrad übersehen. Als Folge dieser Unachtsamkeit krachten die Fahrzeuge gegeneinander. Dabei kamen die beiden Personen auf dem Motorrad zu Sturz und wurden gegen einen parkenden PKW geschleudert. Der Motorradlenker wurde dabei schwer, seine Mitfahrerin leicht verletzt. Beide wurden durch die Rettung erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht.