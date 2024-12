Pettersson und Findus: Ein Abenteuer im Volkstheater

Die magische Geschichte von Pettersson und Findus ist auch dieses Jahr wieder auf der Bühne zu erleben – mit Samouil Stoyanov, einem wahren Publikumsliebling des Volkstheaters, in der Rolle des alten Pettersson und seines unkonventionellen Katers Findus.

Die Geschichten von Pettersson und Findus haben Sven Nordqvist zu einem weltbekannten Autor und Zeichner gemacht. Was diese Abenteuer so besonders macht? Es ist das wunderbare Prinzip von „Leben und Leben lassen“ – eine Botschaft über Freundschaft, Respekt und das gemeinsame Leben, die den alten Pettersson und seinen lebhaften Kater Findus zu sympathischen und lebendigen Figuren macht. Ganz in der Tradition von „Beziehung statt Erziehung“ bringt diese Geschichte Kinder mit Poesie und Leichtigkeit zum Staunen.

Unter der Regie von Mechthild Harnischmacher wird das Stück zu einer akustischen Entdeckung. Mit lebendigen Tiergeräuschen und mehrstimmigen melodischen Gesängen sorgt sie für eine zusätzliche Dimension, die das Erleben noch intensiver macht.

Tour durch Wien

„Pettersson und Findus“ ist nicht nur im großen Haus des Volkstheaters zu sehen, sondern auch in den Bezirken Wiens – und das zu einer wunderbaren Zeit rund um Weihnachten. Bis zum 22. März 2025 können Kinder und Familien die zauberhafte Vorstellung in verschiedenen Wiener Bezirken genießen.

TERMINE: