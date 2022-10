Placebo halten mit „Glitch Tour“ in Wien

Neun lange Jahre mussten Fans von Placebo auf das neue Album warten. Im März 2022 erschien mit „Never Let Me Go“ das mittlerweile achte Studioalbum der britischen Alternative-Rock-Band. Derzeit tourt Placebo durch Europa und macht auch in Wien halt. Am 2. November 2022 findet das Konzert in der Wiener Stadthalle statt.

Never Let Me Go

Placebo wurde 1994 von Brian Molko und Stefan Olsdal gegründet. Die Band ist bekannt für ihre düsteren, kantigen Texte und ihre unvergleichliche Fähigkeit, modernen Rock mit einem hymnischen Sound zu vereinen. Was sie auch in ihrem neuen Album „Never Let Me Go“ beweisen.

Show in Wien

Das Konzert findet in der Wiener Stadthalle am 2. November 2022 statt. Tickets sind noch erhältlich. Fans dürfen sich auf Hits aus der fast 30 jährigen Bandgeschichte und neue Songs aus dem Album „Never Let Me Go“ freuen. Als Support konnte die Band DEADLETTER gewinnen. Die aus Yorkshire stammende Band bringt tanzbaren Post-Punk-Sound gepaart mit Talking Head-Rhythmik auf die Bühne.