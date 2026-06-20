Exklusiv: Die Bezirks-Wiesn für WBB-Leser

Nur 25 Euro zahlen und mittendrin statt nur dabei sein: Am 5. Oktober bietet das Wiener Bezirksblatt seinen Lesern die exklusive Bezirks-Wiesn im Wiesbauer Zelt zum Sonderpreis!

Oktoberfest-Stimmung mitten in Wien

Von 24. September bis 11. Oktober steht die Wiener Kaiser Wiesn ganz im Zeichen von Brauchtum, Musik und Geselligkeit. In den drei Festzelten erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit Livebands, traditioneller Kulinarik und echter Oktoberfest-Atmosphäre. Jahr für Jahr zieht das größte Brauchtums- und Oktoberfest Österreichs tausende Gäste auf die Kaiserwiese im Prater.

Exklusives Angebot für WBB-Leser

Für Leser des Wiener Bezirksblatts gibt es am 5. Oktober ein besonderes Schmankerl: Die Bezirks-Wiesn bietet ein exklusives Sonderangebot im Wiesbauer Zelt. Für nur 25 Euro genießen Besucher von 19.45 bis 22.45 Uhr einen stimmungsvollen Abend in bester Oktoberfest-Manier.

Partyband sorgt für beste Unterhaltung

Musikalisch wird der Abend von der Band „Wir sind Spitze!“ begleitet. Die bekannte Partyband verspricht jede Menge Stimmung und wird mit ihrem mitreißenden Programm für volle Tanzflächen und ausgelassene Feierlaune sorgen.

Kulinarik und Geselligkeit

Neben dem musikalischen Programm dürfen sich die Gäste auch auf zahlreiche Gastro-Schmankerl und ein umfangreiches Getränkeangebot freuen. Damit sind alle Zutaten für einen gelungenen Wiesn-Abend vorhanden.

Wer sich dieses besondere Event nicht entgehen lassen möchte, sollte sich rasch Tickets sichern. Die Bezirks-Wiesn verspricht einen unvergesslichen Abend voller Musik, Genuss und bester Stimmung.