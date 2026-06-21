Yoga Junkies Festival: Namasté im Schlosspark Hetzendorf

Das Programm steht fest, die Matten liegen bereit: Am 25. und 26. Juli verwandelt das Yoga Junkies Festival 2026 das barocke Schloss Hetzendorf in das pulsierende Epizentrum der internationalen Yoga‑Community.

Von Schüttelmeditation und Techno‑Yoga über Kulinarik bis hin zu tiefen Reisen ins Innere, angeleitet von Meisteryogis und Yoginis: Wiens größtes, reines Yoga‑Event, das Yoga Junkies Festival 2026, verwandelt das barocke Ensemble von Schloss Hetzendorf mit seinem weitläufigen Park und romantischen Hideaways in eine moderne, spirituelle Erlebniswelt für die ganze Familie.

Besucher erwartet eine fein abgestimmte Mischung aus kraftvollen Yoga‑Flows, inspirierenden Workshops, Live‑Musik, veganen Köstlichkeiten, einer Kids Area, Ecstatic Dance und als Höhepunkt ein Konzert am Sonntag mit dem Weltstar Sam Garrett. „Das Festivalgelände umfasst acht Areas, auf denen insgesamt rund 80 Workshops stattfinden – ein Programm, das in seiner Vielfalt und Dichte selbst erfahrene Yogis beeindruckt.

Alle weiteren Infos findet man auf www.yogajunkies.com