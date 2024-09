Platz für mehr Wissen: Hauptbibliothek wird saniert

Die Hauptbibliothek der ältesten Universitätsbibliothek Wiens ist ein beliebter Lern- und Arbeitsplatz für viele Studierende. Ab Anfang nächsten Jahres wird sie umfassend saniert und modernisiert, wodurch über 680 neue Lernplätze geschaffen werden.

Durch den Umzug von fast 3 Millionen Büchern in das neu errichtete Bundesdepot in Floridsdorf, der Ende des Jahres beginnt, wird der Platz für die neuen Lernmöglichkeiten frei. Mehr als doppelt so viele Lernplätze werden dadurch ermöglicht.

Neue Adresse für die Bibliothek

Der Entwurf des Architekturbüros DI Gunther Palme ZT GmbH sieht einen eigenen Eingang in der Reichsratsstraße vor, wodurch die Bibliothek eine eigene Adresse erhält. Geplant sind freundliche Räume, die einen Bezug zum begrünten Arkadenhof schaffen. Historische Deckenmalereien werden sorgfältig untersucht, um deren Originalzustand wiederherzustellen. Alle Bereiche werden barrierefrei zugänglich sein.

Energieeffizient und Denkmalgeschützt

Wissenschaftsminister Martin Polaschek spricht sich klar für die Sanierung aus: „Neben dem erweiterten Platzangebot bekommt die denkmalgeschützte Bibliothek einen modernen Anstrich: durch zielgerichtete technische Maßnahmen im Sinne der Energieeffizienz. Somit schaffen wir nachhaltigen Wissensraum in den historischen Hallen einer der ältesten Universitäten Europas mitten im Herzen der Universitätsstadt Wien.”