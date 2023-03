Polizei warnt: Betrüger mit „Wartungstrick“ unterwegs

Wie die Polizei Wien in einer Aussendung warnt sind derzeit vermehrt Trickbetrüger in Wien unterwegs. Die Kriminellen geben sich dabei als Mitarbeiter von Netzbetreibern aus und verschaffen sich so bei ihren Opfern Zutritt zu den Wohnungen.

Die Täter treten meist zu zweit auf und behaupten wichtige Wartungsarbeiten an den Netzanschlüssen für Telefon oder Internet durchzuführen.

„Erhebliche Schäden“

Mit gefälschten Ausweisen kreuzen die Täter unangemeldet vor der Haustüre ihrer Opfer auf. Während der eine das Opfer ablenkt, durchsucht der andere die Wohnung nach Wertgegenständen. Wie die Polizei Wien mitteilte, kam es bereits zu mehreren Vorfällen mit teils erheblichen Schäden.

Um dieser dreisten Betrugsmasche nicht auf den Leim zu gehen, empfiehlt die Wiener Polizei folgendes Vorgehen: