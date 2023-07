Popfest Wien: Das gesamte Programm

Morgen startet das viertägige Popfest Wien. Dabei kommen jedes Jahr die Menschen der Stadt zusammen, um gemeinsam die Vielfalt der großartigen österreichischen Popkulturszene zu feiern und zu erleben. Über 50 frische Pop-Acts bieten ihnen ein abwechslungsreiches Programm.

„Auf hohem Niveau reiht sich das bei freiem Eintritt zugängliche Festival in das vielfältige Kulturangebot Wiens ein und erfüllt das Motto `Kultur für alle` auf besonders lustvolle Weise“, konstatiert Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler. Die diesjährigen Programmverantwortlichen, Regisseurin und Liedermacherin Anna Mabo und Elektronik-Virtuose Dorian Concept kommen aus unterschiedlichsten Bereichen und kannten sich davor nicht: „Unser Programm ist angesiedelt zwischen Häh? und Wow! – Wir haben nach Musik gesucht, die für sich steht. Etwas, das nicht reproduziert sondern neu erfindet.“ In gemeinsamer Recherche ist den beiden Kuratoren ein beeindruckender Wurf gelungen.

Mehr als 50 Acts und 9 tolle Locations

Als Herzstück und Open-Air-Aushängeschild strahlt die Seebühne im Teich vor der barocken Karlskirche, wo angesagte Acts der jungen Szenen performen. Das Wien Museum als klassische Location der ersten Stunde wird im Dezember wiedereröffnet und daher erst nächstes Jahr wieder Teil des Festivals sein. Dafür öffnet das Künstlerhaus seine Factory-Türen, auch das Stadtkino ist als Konzertbühne diesmal an zwei Tagen mit dabei. Am Campus der Technischen Universität Wien präsentiert sich ein hochenergetischer Prechtlsaal zwischen Punk und Art-Pop und der historische Kuppelsaal bringt ausgewählte Spezialprogramme von Elektronik bis Songwriting. Auf der gegenüberliegenden Seite des Resselparks wird der Club U von Donnerstag bis Samstag zur nächtlichen Popfest-Club-Location. Schon tagsüber finden hier Rahmenprogramme in Kooperation mit mica – Music Austria statt (Talks & Workshops). Das Festivalfinale am Sonntag findet schließlich wieder in zwei bewährten Locations statt: Nach einem sonntäglichem Soundpicknick mit Literatur im Karlsgarten bei der Kunsthalle Wien inszeniert und zelebriert das Popfest seinen Ausklang in der barocken Karlskirche.

Das Programm im Überblick

Donnerstag, 27. Juli

17.00 – 22.00 Open Air Soundsystem: Conny Frischauf

18.30 – 23.00 Seebühne: Das Schottische Prinzip – Donna Savage & Brenk Sinatra – Salò – Uche Yara

20.00 – 23.00 Künstlerhaus Factory: Wetter Etc. – Echo Boomer

23.00 – 03.00 TU Prechtlsaal: Tauchen – Oh Alien – Aaron – Hari Viderci

ab 22.00 Club U: Urbs&Cutex, DJ DSL, Pezo Fox

Freitag, 28. Juli

16.00 – 22.00 Open Air Soundsystem: Lucia Kagramanyan

17.00 – 23.00 Seebühne: Endless Wellness – Pressyes – Ankathie Koi – Skofi & Bex – Bipolar Feminin

19.00 – 01.30 Stadtkino im Künstlerhaus: Vienna Rest In Peace – The Zew – Lylit Vienna Calling (Midnight Movie)

21.00 – 24.00 TU Kuppelsaal: Huuum – Fennesz

23.00 – 03.00 TU Prechtlsaal: Cousines Like Shit – Szene Putzn – Leftovers – Franz Fuexe

ab 22.00 Club U: Sam Irl – Polyxene – Toupaz

Samstag, 29. Juli

16.00 – 22.00 Open Air Soundsystem: Seventeen Eleven

17.00 – 23.00 Seebühne: Ein Gespenst – Wandl – Sofie Royer – Nenda & Gilewicz – Buntspecht

18.00 – 22.00 Stadtkino im Künstlerhaus: Matteo Haitzmann – Didi Kern & Philipp Quehenberger – Rent

21.00 – 24.00 TU Kuppelsaal: Maiija – Paul Plut

23.00 – 03.00 TU Prechtlsaal: Synesthetic4 – Kimyan Law – Seba Kayan – Farr

ab 22.00 Club U: 15 Years Duzz Down San Pt.1 feat. B.Ranks, Joja, Kinetical, Mo Cess, Mosch, Pirmin, P.Tah, Skofi

Sonntag, 30. Juli

17.00 – 20.00 Karlsgarten: Schattenmusik – Krixi, Kraxi und die Kroxn

21.00 – 24.00 Karlskirche: Edna Million – Lukas Koenig & Kit Downes, Rosa Anschütz

Popfest Sessions (Talks&Workshops)



Fr 28.7.

Club U: 13.00 Selbstausbeutung & Prekariat, 14.00 Live: Billy Roisz, 15.00 Pop, Alter & Ageism, 16.00 Live: Sterzinger II

Sa 29.7.

Karlsgarten: 13.00 No Music On a Dead Planet, 14.00 Live: Sigrid Horn

Club U: 15.00 Pop, Macht & Missbrauch, 16.00 Live: KMT, 18.00 Turntablista – Workshop w/Masha Dabelka