Post holt sich Bibiza ins Boot: Hoodie für Sommerpostler

Die Österreichische Post setzt heuer ein modisches Ausrufezeichen: Gemeinsam mit dem Wiener Musiker und Künstler BIBIZA präsentiert sie einen limitierten Hoodie für alle, die zwischen Juni und September als Sommerpostler:innen unterwegs sind.

Das Design entstand in Kooperation mit Bibiza und Designer Tim Rudle – und verbindet Streetstyle mit Post-Charme. Seit 8. August ist ein kleines Kontingent auch im Post-Fanshop erhältlich.

„Ein bissl glänzen, trotzdem rough bleiben“

Für Bibiza ist die Post Kult – „fast so österreichisch wie eine Eitrige nach dem Fortgehn“. Der Hoodie kombiniert schwarze und rote Akzente mit einem Post-Logo aus Strasssteinen, das dezent glitzert. Auf der Rückseite findet sich Bibizas markanter Schriftzug im „Thick Cracked Plastino Screenprint“-Look, ergänzt durch „Bibiza 1999“ als persönlichen Touch.

Sommerjob mit Stil und Eventbonus

Mehr als 1.500 Sommerpostler:innen hat die Post heuer gesucht – darunter viele Maturant:innen und Studierende. Neben der Zustellung von Briefen und Paketen wartet auf sie der exklusive Hoodie und eine Einladung zur geheimen „Post Secret Show“. „Sommerpostlerin zu sein, heißt heute mehr, als nur zuzustellen – es geht um Teamgeist, Vielfalt und Entwicklung“, betont Stefanie Wunsch, Leitung Recruiting bei der Post.

Mode-Highlight für die Gen Z

Mit der Bibiza-Kollaboration will die Post vor allem junge Menschen ansprechen und zeigen, dass ein Ferialjob nicht nur Arbeit, sondern auch Erlebnis sein kann. Das Ergebnis: ein Fashion Piece, das im Alltag genauso funktioniert wie im Dienst – und ein klares Signal, dass die Post mit der Zeit geht.