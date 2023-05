Vegane Promi-Modenschau für den Tierschutz

Designer-Kleidung ohne Tierleid – das ist nicht nur machbar, sondern „tres chic“!

Den Beweis dafür erbrachten Modeschöpfer, Fashion-Experten und ein Schuhhersteller im Hotel Bristol – unterstützt von Promis, die für den guten Zweck „tierfreie“ Mode präsentierten.

Vegane Mode

Mode ohne Leder, Pelz, Wolle oder anderen tierischen Bestandteilen. Die Tierschutz-Gesellschaft „Promis für Tiere“, deren Botschafter unter anderem TV-Legende Frank Elstner ist, startete mit diesem Event ihre Arbeit in Österreich und sammelte über €4.000 Euro an Spenden für insgesamt neun Projekte für gerettete Orang-Utans in den Regenwäldern Borneos, ein Waisenhaus für Baby-Nashörner, Straßenhunde in der Ukraine und mehr. Dafür gab es unter anderem die Auktion eines „tierischen“ Bildes der Künstlerin Yvonne Voermans-Eiserfey, das ein vom Aussterben bedrohtes Nashorn zeigt.

Prominente Models

Beatrice Turin, Caroline Perron, Frederika Kurtulikova, Cesár Sampson, Misha Kovar, Andie Gabauer, Monika Ballwein, Kristina Sprenger, Maya Hakvoort, Simone Stelzer, Caroline Athanasiadis, oder Millionen-Influencerin Linda Lime. Mode von: CoutureWerkstatt, MarS, Imaatu, Lila Portal sowie vegane Schuhe von Tamaris. Auch Ballett-Star Denys Cherevychko zeigte Outfits aus Recycling-Material seiner Dance-Wear – präsentiert von Profi-Tänzern des Wiener Staatsballetts.

„Ich freue mich sehr, dass wir gleich bei unserer ersten Veranstaltung in Österreich so viele spannende Menschen zusammenbringen konnten, die sich gemeinsam für Tiere einsetzen.“, sagt Promis-für-Tiere-Botschafterin und TV-Moderatorin Petra Stumpf.

Simone Dulies, General Manager des Hotel Bristol, freut sich über diese besondere Charity-Veranstaltung, da sie sich selbst engagiert: „Das Hotel hat ein ganz klares Bekenntnis zur sozialen und ökologischen Verantwortung!“

Maya Hakvoort Lucas Fendrich, Petra Stumpf und Caroline Athanasiadis Cesár Sampson

©Helmut Tremmel