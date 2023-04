Comic-Messe am 22./23. April in der MetaHall

Die zweitägige Veranstaltung findet als Abschluss und Höhepunkt der aktuellen „Vienna Comic Week“ am kommenden Wochenende (22. und 23. April) in der MetaHall (22., Dr.-Otto-Neurath-Gasse 3) statt. Das größte Fan-Event Österreichs ist Szene-Treffpunkt, Ort zum Comics-Shoppen, Showstage für Cosplayer, eine der größten Verkaufsmessen in Europa und ein Erlebnis für die ganze Familie.

100 Top-Zeichner vor Ort

Mehr als 100 nationale und internationale Comic-Zeichner sind vor Ort, dazu dieselbe ­Anzahl an Händlern. Die Besucher können sich auch über aktuelle Comic-Themen ­informieren, zudem locken Workshops.