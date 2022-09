Rammstein rocken 2023 Wien

Das Enfant terrible der deutschen Musikszene kommt 2023 zurück nach Wien. Fans der deutschen Band können sich schon jetzt auf eine fulminante Bühnenkonstruktion, viel Pyrotechnik und ein atemberaubendes Konzerterlebnis freuen. Die Wahnsinns-Show findet am 26. Juli 2023 im Ernst-Happel-Stadion statt.

Vorverkaufsstart

Der Vorverkauf für das Konzert beginnt am Donnerstag, den 8. September um 10 Uhr bei oeticket. Erfahrene Rammstein-Fans wissen: Die Tickets sind schnell vergriffen. Darum am besten einen Reminder setzen und schon kurz vor Verkaufsstart beim Ticketanbieter einloggen.

Die Tickets für das Mega-Event sind personalisiert. Das bedeutet, dass das Ticket an die Person gebunden ist, die namentlich am Ticket erwähnt ist. Schon beim Kauf muss der Käufer also alle Vor- und Nachnamen der Besucher angeben. Pro Käufer können maximal sechs Tickets für das Rammstein-Konzert in Wien gekauft werden. Eine Ausweiskontrolle findet beim Einlass statt, jede Weitergabe des Tickets ist untersagt.

Hier geht’s zum Vorverkauf: https://www.oeticket.com/artist/rammstein/