Herausragende Leistungen: Die VAMED Vitality World verleiht „Relax! Awards“

Einmal im Jahr werden die „Relax! Awards“ von der VAMED Vitality World verliehen, einem führenden heimischen Thermen- und Themenführer.

Diese Auszeichnungen sind ein feierlicher Akt der Anerkennung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der acht Thermen- und Gesundheitsresorts, die sich durch besondere Leistungen, außergewöhnliches Engagement und einzigartige Ideen hervorgetan haben.

Preisverleihung in St. Martins Therme & Lodge

In diesem Jahr fand die prestigeträchtige Verleihung der „Relax! Awards“ vom 20. bis 22. November 2023 in der St. Martins Therme & Lodge statt. Bereits zum achten Mal wurden Mitarbeiter:innen aus den Resorts der VAMED Vitality World für ihre herausragenden Beiträge geehrt. Die Auszeichnungen wurden von DI Stefan Rieberer, Geschäftsführer der VAMED Standortentwicklung & Engineering GmbH, Thomas Hattenberger, COO der VAMED Vitality World, und Gerhard Gucher, Direktor der VAMED Vitality World, im Rahmen einer dreitägigen Veranstaltung überreicht.

Entspannende Auszeichnung

Das Rahmenprogramm der Veranstaltung war nicht nur stimmungsvoll und unterhaltsam, sondern bot den Gewinner:innen auch eine erholsame Auszeit. Neben dem feierlichen Gala-Abend mit der Preisverleihung erhielten die Ausgezeichneten Einblicke in andere Arbeitsbereiche der St. Martins Therme & Lodge. Eine interessante Genuss-Safari am Entdeckerpfad ermöglichte es den Gewinner:innen, Kolleg:innen aus ganz Österreich persönlich kennenzulernen. Nachfolgend konnten sie entspannende Stunden in den St. Martins Galerien und der Relax! Lounge der Therme genießen.

Musical & Stadtrundfahrt

Die Veranstaltung wurde durch einen Höhepunkt abgerundet: Die Gewinner:innen erlebten das „ROCK ME AMADEUS – Das Falco Musical“ im Ronacher. Eine Stadtrundfahrt durch Wien vervollständigte das festliche Programm und bot den Teilnehmenden die Gelegenheit, die kulturellen Schätze der österreichischen Hauptstadt zu entdecken.