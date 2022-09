Riemer Art: BEYOND in verunsichernden Zeiten einen Blick auf das Schöne werfen

Sonja Riemers emotionale Gemälde und Skulpturen regen zum Nachdenken an.

Sonja Riemer, die in der Schweiz lebende Künstlerin mit österreichischen Wurzeln, arbeitet mit Acryl, Öl, Kupfer und Eisen auf Leinwand und modelliert Skulpturen mit Ton, Gips und Draht. Sie erkundet mit ihren Werken das Menschsein und die Auswirkung von Veränderung und Vergänglichkeit auf Menschen und ihre Emotionen. Ab 29. September ist sie im Rahmen der Ausstellung BEYOND erstmals mit einem breiten Überblick über ihr künstlerisches Schaffen in Wien zu sehen.

Es benötigt einen zweiten Blick, um das Werk von Riemer in seiner Gesamtheit zu erfassen, die dahinterliegenden Botschaften zu erkennen und zu spüren. Kunst zu erschaffen, bedeutet für Riemer, sich mit unserer Welt zu befassen, sie anfassen, umfassen – erfassen. Ihre Inspiration zieht sie aus den Menschen, der Natur, Reisen, Gefühlen und Gedanken über gesellschaftliche Entwicklungen. Ihren Werken ist gemein, dass sie eine Art von Schönheit und Ruhe ausstrahlen und gleichzeitig immer mit einer Botschaft versehen sind. Mehr zur Person und zum künstlerischen Zugang.



Mit BEYOND blickt Riemer „darüber hinaus“.

Die Werke der Ausstellung beziehen sich auf das Zeitgeschehen und tragen Botschaften dazu in sich. Der Betrachter kann nicht nur die Ästhetik der Werke auf sich wirken lassen, sondern sich darüber hinaus von ihnen auch zum Nachdenken anregen lassen.



„Unsere Welt verändert sich, wir befinden uns an einem Scheideweg: Klimakatastrophen, Armut, Krieg, Krankheit zeigen uns die Verletzlichkeit der so starken menschlichen Spezies auf. In diesem Klima der Unsicherheit und Angst, ist es umso wichtiger sich der noch vorhandenen Schönheiten des Lebens und unserer Welt bewusst zu werden, die es für die Zukunft zu erhalten gilt. Ob dies gelingt, liegt jedoch an uns allen.“ umreißt die Künstlerin ihre Ausgangsgedanken für BEYOND.

„Die zentrale Botschaft von BEYOND

ist es – trotz der zahlreichen aktuellen Krisen unserer Welt – sich Tag für Tag auch in scheinbar unbedeutendsten Momenten und Situationen der Schönheit des Lebens bewusst zu sein, das Miteinander zu leben und damit die Kraft des positiven Denkens anzuregen. Denn – so mein Appell – wer positiv denkt, der handelt auch positiv!“ so Riemer weiter.

BEYOND

29. September bis 31. Dezember 2022

Schlumberger Art Floor

immer Freitag und Samstag von 11 bis 18 Uhr

Heiligenstädterstraße 39, 1190 Wien

Eröffnung 29. September, 18 Uhr.



Weitere Events mit der Künstlerin: 1.10.2022 Lange Nacht der Museen und 22.10.2022 Tag der offenen Kellertüre.