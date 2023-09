Rock-Legende Rod Stewart live in der Stadthalle

Mit Reibeisen-Stimme, Welthits und viel Charisma wurde Rod Stewart zu einem der erfolgreichsten Sänger und Entertainer aller Zeiten. Sein Erfolg zieht sich durch alle Genres populärer Musik – von Rock, Folk und Soul bis zu modernem Pop. Am 2. Juli 2024 präsentiert der britische Superstar die größten Songs seiner Karriere in der Stadthalle.

Mit 250 Millionen verkauften Tonträgern, Welthits wie „Baby Jane“, „I Don‘t Want To Talk About It“ und natürlich „Sailing“ sowie einer tollen Live-Performance begeistert Rod Stewart seine Fans seit fünf Jahrzehnten. Unnachahmlich sein Humor, sein (zumindest in den 1970er-Jahren) Sexappeal und die Stimme. In fast jedem Karriere-Jahrzehnt glänzte er mit Charterfolgen seiner Alben und Singles. Zehn Alben erreichten die Spitzenplätze in den Charts.

Top-Auszeichnungen der Musikbranche