Deutschkreutz lädt zum Rotweinfestival

Vom 6. bis zum 9. Juli verwandelt sich das idyllische Ortszentrum von Deutschkreutz, welches mit dem Zug ganz bequem von Wien aus zu erreichen ist, in eine Oase für Weinliebhaber. Die Top-Winzer aus dem Blaufränkischland öffnen ihre Türen und präsentieren stolz ihre erlesenen Weine.

Vier Tage lang dreht sich alles um den edlen Rebensaft, begleitet von einem bunten Rahmenprogramm voller Musik und Unterhaltung.

Eröffnung für Genießer und Weinliebhaber

Das Highlight der Veranstaltung ist zweifelsohne die feierliche Eröffnung am Donnerstag, den 6. Juli um 20 Uhr. Inmitten der bezaubernden Hauptstraße von Deutschkreutz versammeln sich Genießer und Weinliebhaber, um gemeinsam auf die bevorstehenden Tage anzustoßen. Mit Spannung erwartet wird die anschließende Verkostung der erlesenen Weine, bei der man sich von der Qualität und Vielfalt der Blaufränkisch-Traube überzeugen kann.

Tag der offenen Kellertür & gratis Shuttles

Doch damit nicht genug: An den Tagen der offenen Kellertür am 7. und 8. Juli haben Gäste die einzigartige Möglichkeit, die Weingüter der umliegenden Gemeinden Neckenmarkt, Horitschon, Raiding und Lutzmannsburg zu erkunden. Kostenlose Shuttlebusse bringen die Besucher zu den verschiedenen Weinhöfen, wo sie von rund 30 Winzern herzlich empfangen werden. Hier kann man in gemütlicher Atmosphäre die exzellenten Weine verschiedener Sorten und Jahrgänge kosten und sich von der Leidenschaft und Expertise der Winzer begeistern lassen.

Winzerstände laden zum Verkosten ein

Für diejenigen, die das Blaufränkischland hautnah erleben möchten, stehen am Abend die Winzerstände in der Hauptstraße von Deutschkreutz bereit. Ab 18 Uhr (am Sonntag ab 17 Uhr) haben Weinliebhaber die Möglichkeit, die edlen Tropfen der Top-Winzer zu verkosten. Die Vielfalt der Weine lässt keine Wünsche offen und garantiert unvergessliche Geschmackserlebnisse. Hier kann man in geselliger Runde mit Gleichgesinnten fachsimpeln und das einzigartige Flair des Blaufränkischlandes genießen.

Mehr Infos unter www.rotweinfestival.at