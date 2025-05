SAG’S MULTI: Jugendliche setzen starke Zeichen in zwei Sprachen

Am 16. Mai wurde im prunkvollen Festsaal des Rathauses der 16. Durchgang des mehrsprachigen Redewettbewerbs „SAG’S MULTI“ feierlich abgeschlossen. 30 Schüler:innen aus ganz Österreich wurden für ihre beeindruckenden zweisprachigen Reden ausgezeichnet.

Insgesamt hatten 177 Jugendliche aus Österreich und Südtirol am Wettbewerb teilgenommen – mit Themen, die aktueller nicht sein könnten: Identität, Rassismus, Klimagerechtigkeit, Demokratie, Diversität und mentale Gesundheit.

Sprachen als Brücke – eine Botschaft des Bundespräsidenten

Unter dem Ehrenschutz von Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen – bereits zum fünften Mal – wurde der Wert der Mehrsprachigkeit besonders hervorgehoben. In seiner Videobotschaft sagte er: „Mehrsprachigkeit ist eine Superkraft. Mit ihr habt ihr die Fähigkeit, Brücken zu bauen – zwischen Kulturen, Menschen und Ideen.“

Neues Format, bewährte Wirkung

Der aktuelle Durchgang stand ganz im Zeichen eines Refreshs: Neben einem neuen Design wurde auch das Wettbewerbsformat angepasst. In einer Audition-Phase reichten 397 Jugendliche ihre Reden online ein – 177 wurden zu den Speech-Offs in sechs ORF-Landesstudios eingeladen. Von dort wurden über 30 Stunden Live-Material gestreamt – ein neuer Maßstab in Sachen Sichtbarkeit. Die besten 30 Redner:innen wurden schließlich bei der großen Abschlussfeier in Wien ausgezeichnet.

SAG’S MULTI – gelebte Vielfalt auf der Bühne

Der Wettbewerb zeigt, wie vielfältig Österreich ist – sprachlich wie kulturell. In den Reden wurde zwischen Deutsch und Sprachen wie Türkisch, Ukrainisch, Arabisch, Portugiesisch, Persisch, Urdu, Ladinisch und sogar Österreichischer Gebärdensprache gewechselt. Besonders bemerkenswert: Über 75 Prozent der Teilnehmenden waren Mädchen – ein starkes Zeichen für weibliche Sprach- und Redekompetenz.

Ein Abend voller Highlights

Die Abschlussfeier bot neben den Preisverleihungen auch emotionale Wiederholungen ausgewählter Reden, eine Keynote von EU-Jugendbotschafter Ali Mahlodji und eine humorvolle Performance von Stand-up-Comedian Tare. Am 21. Mai wird ORF 1 um 23:25 Uhr eine halbstündige Dokumentation ausstrahlen – ORF III folgt am 25. Mai um 9:40 Uhr.

Starke Stimmen aus Politik und Gesellschaft

Zahlreiche Persönlichkeiten würdigten den Wettbewerb:

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann lobte die Bedeutung von Mehrsprachigkeit und Repräsentation im Sinne eines „ORF für alle“.

lobte die Bedeutung von Mehrsprachigkeit und Repräsentation im Sinne eines „ORF für alle“. Bürgermeister Michael Ludwig hob den Mut und die Haltung der jungen Redner:innen hervor.

hob den Mut und die Haltung der jungen Redner:innen hervor. Bildungsminister Christoph Wiederkehr sah in SAG’S MULTI gelebte Demokratiebildung.

sah in SAG’S MULTI gelebte Demokratiebildung. Integrationsministerin Claudia Plakolm betonte die Relevanz von Mehrsprachigkeit für die exportorientierte Wirtschaft.

betonte die Relevanz von Mehrsprachigkeit für die exportorientierte Wirtschaft. Vertreter:innen aus Wirtschaft, Bildung und Sozialpartnern wie HS Timber Group, Raiffeisen oder der Arbeiterkammer Wien unterstrichen den gesellschaftlichen Mehrwert des Wettbewerbs.

Starke Allianz ermöglicht große Bühne

SAG’S MULTI wird von einer breiten Koalition aus öffentlicher Hand, Wirtschaft und Zivilgesellschaft getragen. Zu den Partnern zählen u.a. das Bundeskanzleramt, die Stadt Wien, die Arbeiterkammer, die Wirtschaftskammer, Raiffeisen und die Industriellenvereinigung. Seit 2020 liegt die Trägerschaft beim ORF, der mit der Event-Agentur ANKLANG als Organisationsteam kooperiert.

Ein Wettbewerb mit Wirkung – und Zukunft

SAG’S MULTI ist längst mehr als ein klassischer Redewettbewerb. Es ist ein gesellschaftliches Statement für Vielfalt, Teilhabe und Zukunft. Die Jugendlichen beweisen dabei nicht nur sprachliches Talent, sondern auch Haltung, Reflexionsfähigkeit und Mut – Fähigkeiten, die unsere Gesellschaft dringend braucht.

Weitere Informationen unter: sagsmulti.ORF.at