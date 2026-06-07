Für einen Abend verwandelte sich die Straße vor dem Restaurant in eine lebendige italienische Piazza. Zahlreiche Gäste feierten gemeinsam die Erfolgsgeschichte eines Lokals, das seit 1996 für authentische italienische Küche, familiäre Gastfreundschaft und mediterranes Ambiente steht.

Kulinarische Reise durch Italien

Beim Jubiläumsfest durfte natürlich auch der Genuss nicht zu kurz kommen. Die Besucher konnten sich durch eine Vielzahl italienischer Spezialitäten kosten. Frisch aufgeschnittener Prosciutto von der Berkel-Maschine, Pasta direkt aus dem Parmesanlaib, Pizza aus dem Holzofen, verschiedene Risotto-Kreationen sowie Köstlichkeiten von der Grillstation sorgten für echtes Urlaubsgefühl.

Dazu wurden ausgewählte Weine, frisch gezapftes Moretti-Bier, italienische Desserts und Kaffeespezialitäten von Lavazza serviert. So wurde die italienische Lebensart nicht nur sichtbar, sondern auch kulinarisch erlebbar.

Musik, Kunst und prominente Gäste

Auch das Rahmenprogramm stand ganz im Zeichen der „Dolce Vita“. Live-Musik und DJ-Klänge begleiteten die Feierlichkeiten bis in die Abendstunden. Für zusätzliche Highlights sorgten eine kunstvolle Cake-Art-Installation, eine Neon-Art-Installation sowie ein Foto-Spiegel, der bei den Gästen für viele Erinnerungsfotos sorgte.

Unter den zahlreichen Besucher fanden sich neben langjährigen Stammgästen auch bekannte Persönlichkeiten wie Dompfarrer Toni Faber und TV-Moderator Dominic Heinzl.

Tradition und Herzlichkeit seit 1996

Seit seiner Eröffnung hat sich das Danieli als fixer Bestandteil der Wiener Gastronomieszene etabliert. Mit viel Liebe zum Detail, hoher Qualität und einem starken familiären Fundament ist es dem Restaurant gelungen, über Generationen hinweg Gäste zu begeistern.

Das 30-jährige Jubiläum bot nicht nur Anlass zum Feiern, sondern auch einen Blick auf jene Werte, die das Danieli seit drei Jahrzehnten auszeichnen: Herzlichkeit, Beständigkeit und die Leidenschaft für italienische Kulinarik im Herzen Wiens.