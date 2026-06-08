Cool bleiben: Kühler Nervenkitzel im Sommer bei TeamEscape

Wer in den Sommermonaten nach einer spannenden Freizeitaktivität sucht, die gleichzeitig Abkühlung verspricht, sollte einen Blick in die historischen Kellergewölbe des Schottenstifts werfen. Mit TeamEscape Wien hat auf der Freyung im 1. Bezirk eine der größten Escape-Room-Locations Österreichs ihre Türen geöffnet.

Auf rund 1.500 Quadratmetern warten mehrere detailreich gestaltete Erlebniswelten auf Besucherinnen und Besucher. Das Besondere dabei: Gespielt wird in den historischen Kellergewölben des Schottenstifts. Die beeindruckenden Bögen, langen Gänge und die einzigartige Atmosphäre machen bereits den Weg zum Spiel zu einem Erlebnis.

Fünf unterschiedliche Abenteuer führen die Gäste für rund 60 Minuten in andere Welten. Dabei stehen Teamgeist, Spannung und das gemeinsame Lösen von Herausforderungen im Mittelpunkt.

Perfekt für heiße Sommertage

Ein zusätzlicher Vorteil gerade in den kommenden Monaten: In den tief gelegenen Gewölben bleibt es auch an heißen Sommertagen angenehm kühl. Wer der Sommerhitze in der Stadt entkommen möchte, findet hier eine außergewöhnliche Alternative zu klassischen Freizeitangeboten.

Passend dazu gibt es den ganzen Sommer über eine Rabattaktion: Mit dem Gutscheincode „COOL15“ erhalten Besucherinnen und Besucher 15 Prozent Ermäßigung auf alle Erlebnisse.

Neuer Fokus auf Teambuilding

Neben Freundesgruppen, Paaren und Touristinnen richtet sich das Angebot verstärkt an Unternehmen. Die Betreiber möchten in den kommenden Monaten insbesondere Firmen für Teambuilding-Events gewinnen.

Dafür stehen neben den Escape Rooms auch eine Lounge, eine Bar sowie ein Seminarraum für bis zu 20 Personen zur Verfügung. Die Kombination aus Rätselspaß, außergewöhnlicher Location und gemeinsamer Herausforderung bietet ideale Voraussetzungen für Firmenausflüge und Teamevents.

Zweite Attraktion startet

Das Angebot wächst bereits weiter: Noch in dieser Woche startet mit „Farbrausch“ eine zweite Attraktion am Standort. Dabei handelt es sich um ein interaktives Erlebnisformat, das Kreativität, Action und gemeinsames Erleben miteinander verbindet.

Mit dem Ausbau des Angebots entwickelt sich die Location im Schottenstift zunehmend zu einem vielseitigen Freizeit- und Eventzentrum mitten in der Wiener Innenstadt.

Infos

TeamEscape Wien befindet sich im historischen Schottenstift auf der Freyung im 1. Bezirk. Informationen zu den Erlebnissen, Terminen und Buchungen gibt es auf der Website von TeamEscape Wien sowie unter Farbrausch Events.

Geschäftsführer Daniel Sattler & Christoph Dopplinger | ©TeamEscape Wien

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