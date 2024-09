Saisonstart im Globe Wien: Das müssen Sie sehen!

Das Globe Wien ist aus der Sommerpause zurück und bringt bunte Fröhlichkeit in die Saison 2024/25. Über 125 Veranstaltungen bieten bis zum Saisonende im Juni 2025 bieten eine große Auswahl an Theater, Kabarett, Comedy und Konzerten für jeden Geschmack.

Freuen kann man sich in den nächsten Wochen und Monaten unter anderem auf Alex Kristan, Klaus Eckel, Pizzera & Jaus, Gery Seidl, Viktor Gernot & Thomas Stispits, Dave & Jan, Foil Arms and Hog, Rudi Dolezal & die Schick Sisters, Osan Yaran, Ina Regen, Laura Larsson, Till Reiners, Paula Lambert, Rubey & Schwarz, Hazel Brugger und viele mehr.

„Venus & Jupiter“ bekommen ein Dach über den Kopf

Bevor Michael Niavaranis göttlich römische Komödie „Venus & Jupiter“ auch wieder in der Saison 2025 im Theater im Park das Publikum zum Lachen bringt, zieht der himmlische Schabernack ab 13. November für mehrere Gastspiele ins wetterfeste Globe Wien. Wenn Göttervater Jupiter mit seiner Göttertante Venus nach Vindobona reist, um sich mit seinem Göttersohn Apollo wieder zu versöhnen, dann dauert es nicht lange, bis es in der verträumten Provinzstadt an der Donau zu gehörigen Liebesverwirrungen kommt. Wer da mit wem und warum techtelt und mechtelt und wer es nicht wissen darf zeigt einmal mehr: Götter sind auch nur Menschen.

Heimische und internationale Kabarettstars zu Gast

Auftritte von Alex Kristan, Klaus Eckel, Gery Seidl, Manuel Rubey & Simon Schwarz, Viktor Gernot & Thomas Stipsits, Dave & Jan und Lydia Prenner-Kasper versprechen eine Saison voll herzlichem Lachens oder feinsinnigen Schmunzelns. Die österreichischen Kabarettpreise 2024 werden im November im Globe Wien verliehen. Omar Sarsam präsentiert sein brandneues Programm „Stimmt“ im März 2025. Internationale Comedy gibt sich auch in dieser Saison wieder im Dritten ein Stelldichein. Mit dabei sein werden unter anderem: Foil Arms and Hog, Timon Krause, Osan Yaran, Laura Larsson, Till Reiners, Paula Lambert, Johann König, Hazel Brugger, Michael Mittermeier, Tahnee, Kaya Yanar, Martin Frank, Harry G., Torsten Sträter, Stefan Verra, Christoph Strasser, Philipp Fleiter, Serdar Karibik, Tutty Tran, Nico Stank, Dieter Nuhr und Alexander Stevens & Jaqueline Belle.

Hotspot für eine mitreißende Konzerterlebnisse

Auch das Musikprogramm wartet mit bekannten Formationen aus allen Musikrichtungen auf: Pizzera & Jaus, Rudi Dolezal/Schick Sisters & Opus Band, Ina Regen, Gregor Meyle und Band, Molden & Seiler, Bodo Wartke und Maya Hakvoort in Concert. Im April erwartet das Globe Wien unverwechselbarer Wiener Soul der 5/8erl in Ehr’n, die ihr bereits siebtes Studioalbum „Burn On!“ bei einem Konzert live präsentieren.

Weihnachtszeit und Jahreswechsel im Globe Wien

Unterhaltung für die ganze Familie bietet das magische teatro-Weihnachtsmusical „Die Weihnachtsgeschichte“. Mark Seibert & das Streichquartett Sonare wird mit „A Merry Little Christmas” die Menschen verzaubern. Genauso wie Simone Kopmajer & Viktor Gernot mit „We Wish You A Merry Christmas” und Viktor Gernot solo mit „The Christmas Show“. Außerdem amüsiert sich Lydia Prenner-Kasper gemeinsam mit dem Publikum hervorragend in „Leise pieselt das Reh” und Andy Lee Lang entführt seine Zuschauer Richtung „American Christmas”. Ebenso freuen kann man sich auf drei Live-Gala-Veranstaltungen von „Wir sind Kaiser” – Ein kaiserlicher Jahresrückblick mit Robert Palfrader & Rudi Roubinek. Maßgeschneidert für den Jahreswechsel gibt es ein „Silvester Best Of” von Omar Sarsam zu sehen.

Bestellerautor Nast und Mitmach-Event „Kiss The Globe“

Freuen können sich Besucher unter anderem auf die Jubiläums-Benefizgala „Humor tut gut“ mit Konstantin Wecker & Josef Hader. Paul Pizzera, Gabi Hiller & Philipp Hansa sind mit „Hawi D´Ehre” zurück und Peter Filzmaier & Armin Wolf als gelungenes Duo in „Der Professor und der Wolf”. Bestsellerautor Michael Nast kommt nach Wien, um sein neues Buch „Weil da irgendetwas fehlt: Von der Liebe, dem Leben und anderen Missverständnissen” live vorzustellen! Am 23. und 24. November findet im Globe Wien zum ersten Mal das Event „Kiss The Globe“ statt. Unter dem Motto Think – Laugh – Act wird zwei Tage lang über eine lebenswerte Zukunft diskutiert.

Zum Weltfrauentag am 8. März erleben Sie „Starke Frauen – Starke Stimmen”.

Von der Couch aus das Globe Wien besuchen

Zuhause, bequem am Sofa, ist durch den Globe Player für viele, lustige Abende vorgesorgt. Einen Überblick über das neue Streaming Angebot mit Kabarett, Satire und Komödie finden Sie unter player.globe.wien Neu am Globe zum Streamen verfügbar: Michael Niavaranis Komödie „RESET – Alles auf Anfang“ als auch Shakespeares „Sommernachtstraum“ in einer Bearbeitung von Michael Niavarani.

Alle Termine, Informationen zu den Acts und Veranstaltungen sowie Tickets gibt es unter: www.globe.wien