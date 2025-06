Ein sinnlich-surrealer Abendauftakt im Zeichen Salvador Dalís

Gestern Abend verwandelte sich das Studio F der Wiener Stadthalle in eine fantasievolle Welt à la Salvador Dalí: Unter dem Motto „Spanische Fiesta“ fand der exklusive Medien-, Presse- und VIP-Kick-off zur neuen Salvador-Dalí-Ausstellung statt.

Rund 150 geladene Gäste aus den Bereichen Medien, Kunst, Kultur und Gesellschaft feierten den Start einer Ausstellung, die sich ganz dem wohl exzentrischsten Künstler des Surrealismus widmet.

Kulinarik trifft Kunst: Tapas, Träume und Zuckerwatte im Dalí-Stil

Der Dresscode „Fiesta Surreal“ spiegelte sich nicht nur in den fantasievollen Outfits der Gäste wider, sondern auch im Ambiente: Spanische Tapas und Sangria, bereitgestellt von Eloa Wien, sowie edle Weine von Strommer Wein aus dem Burgenland sorgten für kulinarischen Genuss. Künstlerisch ging es mit dem Maler Stefan Nützel weiter, der Besucher:innen einlud, eigene Dali-inspirierte Gemälde zu schaffen. Traumdeuter Shastri öffnete Fenster zum Unterbewusstsein, während eine 360-Grad-Video-Selfie-Station visuelle Erinnerungen an den Abend festhielt. Naschkatzen kamen bei süßen Kreationen von Casolaro Bros und der extravaganten Zuckerwatte im Dali-Look von Puffi Fluffi Vienna auf ihre Kosten.

Musik, Bodypainting und Prominenz auf dem Red Carpet

usikalisch wurde der Abend vom DJ-Duo Raffaella della Gemma und Son of Kurt begleitet, die mit spanisch inspirierten Beats für Stimmung sorgten. Ein besonderer Höhepunkt war der Auftritt von Beatrice Turin gemeinsam mit Christopher Dengg (Mr. Austria), beide kunstvoll in Bodypainting von Bella Volen inszeniert. Gemeinsam präsentierten sie Beatrices neuen Song „Dance, Dance, Dance“ – live mit Gitarre und viel Charisma.

Offizielle Eröffnung mit Kunst und Kontext

Bezirksvorsteher Dietmar Baurecht eröffnete feierlich die Ausstellung und übergab das Wort an Kuratorin Jasmin Merli, die in einem kurzen Interview Einblicke in das Ausstellungskonzept und ihre persönlichen Highlights gab. Nach dem symbolischen Durchschneiden des roten Bandes wurden die Gäste auf eine exklusive Kuratorenführung durch die Welt Dalís mitgenommen.

Kunsterlebnis bis Oktober

Die neue Salvador-Dalí-Ausstellung im Studio F der Stadthalle Wien ist ab sofort täglich bis Mitte Oktober geöffnet. Besucher:innen erwartet eine außergewöhnliche Schau voller Symbolik, Fantasie und kreativer Überraschungen. Weitere Informationen sind unter www.studiof.at zu finden.

Prominente Gäste feierten mit

Unter den Gästen fanden sich zahlreiche bekannte Gesichter, darunter: Eser Akbaba, Hima Aly, Franz Josef Bauer, Zeynep Buyrac, Senad Grosic, Nadja Maleh, Tamara Mascara, Martina Kaiser, Beatrice Turin und viele mehr. Ein gelungener Auftakt für eine Ausstellung, die nicht nur Kunstfreunde begeistern wird.