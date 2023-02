Schildbürger-Planung ­sorgt für viel Ärger und Gefahren

Von „gewöhnungs­bedürftig bis „totale Fehlplanung“ wird über den Umbau der Fahrbahnen im Bereich der Cottagegasse für einen umstrittenen Radweg von Anrainern, Autofahrern und einigen Bezirkspolitikern geurteilt. Im Abschnitt Peter-Jordan-Straße bis Chimanistraße wurde nämlich Radfahren gegen die Einbahn umgesetzt und im Abschnitt bis zur Krottenbachstraße ein etwa 100 Meter langer Radweg ­hergestellt.

Hindernislauf

(C) zVg: An der Umleitungsroute nach Währing lauern Gefahren, die im starken Gegenverkehr nur mit Spitzkehre & Gehsteigkontakt zu passieren sind.

Der vermeintliche Schild­bürgerstreich betrifft die Kreuzungsplateaus Chimanistraße/Cottagegasse/Hartäckerstraße. Um aus Döbling in den 18. Bezirk zu gelangen, müssen Autofahrer jetzt eine Umleitung über die Hartäckerstraße und Marianne-Schönauer-Gasse ­nehmen. Dort allerdings behindern Gehsteigvorziehungen und eine Mittelinsel. Ein Hindernislauf mit verminderten Sichtweiten ist angesagt. Dass sich Auto­fahrer an die neue Situation nicht gewöhnen können, zeigt ein ­Lokalaugenschein: Der Gebotspfeil zum Rechtsabbiegen in der Cottagegasse wird ignoriert und man fährt mit einer Spitzkehre verbotenerweise über eine Sperrlinie in die Cottagegasse.