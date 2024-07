Schmäh olé: Tschauner startet ins Saisonfinale

Freunde des gepflegten Humors aufgepasst: Die Tschauner startet in die letzten Wochen der Saison. Bis September kann noch kräftig gelacht und genossen werden.

Die 115. Jubiläumssaison der Pawlatschenbühne in Ottakring läuft auf Hochtouren. Viele Abende in der Maroltingergasse sind gut besucht – erst wird ein Tschauner-Menü (Knacker und kleines Bier), dann die Aufführung genossen. Einem perfekten Abend in der Sommerbühne, die durch das Schiebedach auch regensicher ist, steht nichts im Wege.

Programm-Highlights im August

Davon kann man sich noch länger überzeugen. Einige Bühnen-Schmankerl für die Wiener-Bezirksblatt-Leser. Mit seinem scharfsinnigen Humor und einer Prise Selbstironie startet Clemens Maria Schreiner den Monat am 1. August. In “Das Beste vom Guten” blickt der gefeierte Kabarettist zurück. Am 2. August präsentieren Birgit Denk & Band mit “Des muss wohl Liebe sein” eine musikalische Erzählung, die sich um eine Liebesgeschichte dreht.

Grazie Roma mit dem “Schneckerl”

“Grazie Roma, danke Wien” mit Pete Art & Herbert Prohaska am 3. August vereint musikalische Schätze aus Wien und Italien. Die “Herrlichen Damen” versprechen am 16. & 17. August mit “Unverblümt” eine faszinierende Kabarett- und Travestieshow. Ehe am Vormittag des 18. August Wolfgang “Fifi” Pissecker, Tini Kainrath, Rudi Koschelu und Tommy Hojsa eine “Wienerlieder-Matinee” bieten, die vom Kabarett bis zum Wienerlied reicht.

Andy Lee Lang geigt auf

Ein Blick auf den 25. August, wenn Andy Lee Lang “Welthits” singt: Er bietet ein Programm mit den größten Rock’n’Roll-Hits und Pop-Klassikern. Für das junge Publikum gibt es am 28. August noch Gernot Kranners Programm “Die Bremer Stadtmusikanten“. Ehe der fulminante Saisonabschluss am 1. September mit “DIE TSCHAUNERS” erfolgt, woraufhin sich die Tschauner Bühne in einer prächtigen Geste vom Publikum verabschiedet und für eine spektakuläre Saison bedankt. Ganz im Sinne von:

Heute ist nicht aller Tage,

die Tschauner kommt wieder – keine Frage! Monika Erb und das Team der Tschauner Bühne

Bilder: Tschauner Bühne

Alle Infos und Tickets: https://tschauner.at/