Schönbrunn: Gerstner übernimmt Kult-Cafés

Paukenschlag in der Gastro-Szene rund um das Schloss Schönbrunn. Sowohl für das beliebte Café Residenz wurde der Pachtvertrag, wie auch jener für die Landmann’s Jausen Station nicht verlängert. Nun steht der neue Pächter fest.

Seit 10 Jahren gehört die im Kronprinzengarten etwas versteckt aber idyllisch gelegene Landtmann’s Jausen Station, wie auch das prachtvolle, imperial angehauchte Cafe Restaurant Residenz, das 25 Jahre beim Haupteingang zu den Gastro-Hotspots im Schloss Schönbrunn. Nun gehören beide der Vergangenheit an, wie auf den Internet-Auftritten der gastronomischen Betriebe zu lesen ist. Der Grund: Die Pachtverträge mit den Betrieben, die von der Cafetier-Familie Querfeld geführt wurden, wurde nicht verlängert.

Dazu Bernd Querfeld: „Im Zuge der Neuausschreibung für die Lokale Meierei (Landtmann’s Jausen Station) nach 10 Jahren bzw. Cafe Restaurant im Kavalierstrakt (Cafe Residenz & Strudelshow) nach 25 Jahren ist die Querfeld GmbH nicht als Bestbieter hervor gegangen. Wir haben ein gutes, fundiertes, zeitgemäßes Konzept präsentiert. Die von Mitbewerbern geboten Beträge für Pachten sind für uns allerdings in keiner Weise wirtschaftlich darstellbar.“ Nun wurde bekannt gegeben, wer die beiden Betriebe übernimmt.

Neuer Pächter ab März

Wie die APA meldet wird ab Anfang März Der Gerstner K. u. K. Hofzuckerbäcker mit seinem klassischen Wiener Café-Restaurant inkl. Shop, das ehemalige Cafe Residenz im Kavalierstrakt des Schlosses übernehmen. Die Adaptierung der Räumlichkeiten wird dann bis Ende des Jahres Schritt für Schritt erfolgen, damit das Café-Restaurant inkl. Shop den Gästen durchgehend zur Verfügung steht.

„Das Schloss Schönbrunn ist für viele Menschen der Höhepunkt ihres Wien-Besuchs. Hier ist mit jedem Atemzug Geschichte und Kultur erlebbar. Auch der Gerstner K. u. K. Hofzuckerbäcker steht für Tradition und Perfektion. Die Besucher aus aller Welt und die Wiener können sich also auf eine köstliche Symbiose von Welterbe und Zuckerbäckerkunst freuen“, so Herbert Fuchs, Geschäftsführer der GMS GOURMET GmbH. Das Unternehmen, zu dem auch die Traditionsmarke Gerstner gehört, ist der neue Pächter der Lokale.

Die Spezialitäten aus der Hofzuckerbäckerei können vor Ort auch in einem Shop als Souvenir oder für zu Hause eingekauft werden. Für Interessierte werden die Gerstner-Meisterkonditoren dazu einladen, live dabei zu sein, wenn sie den Original Wiener Apfelstrudel oder andere süße Köstlichkeiten wie Punschkrapferl oder Kaiserschmarrn zubereiten.

Auch die Landtmann’s Jausenstation wird zukünftig von Gerstner geführt. In der schönen Jahreszeit sind die Besucher eingeladen, eine feine Auswahl der Gerstner-Spezialitäten dann im Café Pavillon Schönbrunn in der Meierei im Kronprinzengarten des Schlossparks zu genießen. Dieser beliebte Treffpunkt für Familien wird ebenfalls behutsam und schrittweise erneuert und lädt zur Sommerfrische und Erholung in das UNESCO-Welterbe ein.