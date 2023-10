„Nun weiter denn, nur weiter, …“ – Schubertfest Großraming

Der junge Dirigent und Liedbegleiter Felix Hornbachner bringt Franz Schuberts Liederzyklen nach Großraming. Beim einzigartigen Schubertfest kommt mit dem Tenor Michael Schade auch ein absoluter Weltstar auf die Bühne.

Weitere Solisten sind Johannes Bamberger und Christoph Filler.

Drei Künstler, drei Stücke, ein Tag

Die drei Künstler bringen Schuberts „Winterreise“, „Die schöne Müllerin“ und „Schwanengesang“ an einem einzigen Tag auf die Bühne. Der Leiter des Festtages, Felix Hornbachner, begleitet selbst am Klavier. Damit erfüllt sich der junge, erfolgreiche Dirigent und Liedbegleiter Felix Hornbachner einenHerzenswunsch. „Wie schön ist es, Schubert zu spielen“, schwärmt der erst 31-jährige Leiter dieses außergewöhnlichen Festtages. Mit Werkeinführungen von dem bekannten Kulturhistoriker Harald Haslmayr und hervorragenden Darbietungen tauchen die Zuhörer einen Tag lang ein in die wundervolle Welt der Schubertlieder.

Genussvolles für den Gehör- und Geschmackssinn

Bei Felix Hornbachners SCHUBERTFEST wird nicht nur im musikalischen Bereich höchste Qualität geboten. Kulinarisch darf man sich an diesem Tag von Klemens Schraml begleiten lassen. Auf diese Weise werden nicht nur die Ohren, sondern auch der Gaumen verwöhnt. Der Sternekoch bietet an diesem Festtag ein extra kreiertes und besonderes „Schubertmenü“ an. Jahrelang war Klemens Schraml in den besten Küchen Europas tätig. Seit fünf Jahren sorgt der gebürtige Oberösterreicher mit seinem „Restaurant RAU – naturebased cuisine“ für Furore. Dabei verpasst er mit seinen einfallsreichen, originellen Gerichten der heimischen Küche stets einen neuen Anstrich. Das sorgte von Anfang an für Begeisterung und wurde unter anderem von Gault-Millau seit der ersten Bewertung mit 3 Hauben ausgezeichnet (16,5 Punkte).

Infos und Reservierungen unter www.schubertfest.at, Mail: liederabende.hornbachner@gmail.com