Sex, heiße Beats und der Neoliberalismus

Mit einem vielfältigen Programm will die VHS Landstraße in der Hainburger Straße 29 auch im November das Publikum ­begeistern. Im Workshop „Beats und Sound-Landschaften selbst produzieren“ lernen Besucher am 11. und 18. 11. (18–21 Uhr) Software zum Produzieren ­eigener Songs kennen. Um „Neoliberalismus und Ein­samkeit“ geht’s am 16. 11. (19.30–21 Uhr). Am selben Tag lädt die VHS (18–19.30 Uhr)

zu einem „Demokratie-Abend“.

Masturbation & Trans

Nach wie vor aktuell ist der heurige Themenschwerpunkt „Sexualität“. Veranstaltungen im November, alle 8 bis 19.30 Uhr: „Webinar: Adios, schlechte Online-Gewohn­heiten!“ am 9. 11., „Webinar: Berührungslose Männerwelt“ am 22. 11., „Vom ‚Laster‘ der Selbstbefriedigung – Anti-

Masturbationskampagnen um 1800“ am 24. 11. und „Manns-Bilder! Auf dem Weg zu fürsorglicher Männlichkeit“ am 29. 11., „Transsexuell, Transgender, Trans*“ am 30. 11. – alle Infos: vhs.at/landstrasse