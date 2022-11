Die Shopping Guide Awards sind verliehen!

Am Dienstag, den 11. Oktober war es soweit: im glanzvollen Ambiente des Park Hyatt Vienna wurden die Shopping Guide Awards 2022/23 von Herausgeberin Silvia Schneider und Dr. Rainer Trefelik, Bundesspartenobmann WKO verliehen.

“Wir freuen uns sehr, in unserem Shopping Guide so viele talentierte Modeschöpfer:innen, Schmuckdesigner:innen, Taschenhersteller:innen, Schuhproduzent:innen und Einzelhänder Österreichs vorstellen zu dürfen,“ so Herausgeberin Silvia Schneider, „wir haben uns die Entscheidung wirklich nicht leicht gemacht, und dürfen allen Gewinner:innen sehr herzlich gratulieren“.

Unter den zahlreichen Gästen befanden sich neben der Autorin und Herausgeberin Silvia Schneider, dem Herausgeber Germanos Athanasiadis und Alexandra Otto, Marketing- und Projektleiterin des Shopping Guide auch Designer Thomas Kirchgrabner, Designerin Michaela Mayer, Designer Alexis F. Gonzalez, Evelyn Rillé, Designerin Sabine Karner, Roberta Manganelli, Kabarettistin Andrea Händler, Dr. Sabine Apfolterer, Designer NikoNiko, Rainer Trefelik/Bundesspartenobmann Handel der WKO, Miss Europe Beatrice Turin, Zigi Müller-Matyas, Thomas Hahn/Signa Manager, Michael Reimer/Schokomichi, Kurt Mann uvm.

Glanzvoll war nicht nur die Location, sondern auch die Modeschau, bei der der Newcomer Designer of the Year Alexis F. Fernandez exklusiv seine Prêt-à–PorterKollektion 2022/23 präsentierte und für ein Funkeln in den Augen der Gäste sorgte. Aber nicht nur die Augen wurden verwöhnt, sondern auch der Gaumen dank dem exzellenten Catering des Park Hyatt.

Folgende Gewinner:innen dürfen sich über die Auszeichnung freuen:

Kategorie GewinnerIn Kategorie Fashion Damen LLen Kategorie Fashion Herren Toni Woldrich / Label Eigensinnig Kategorie Austro Design Michela Mayer / Label Michel Mayer Kategorie Austro Design, Newcomer of the Year Alexis F. Gonzalez Kategorie Accessoires Mathilda Amerer / Gummistiefelhaus Kategorie Juweliere Hans Schullin / Schullin Juwelier Klagenfurt Kategorie Beauty Dr. Sabine Apfolterer / Die Schönheitschirurgin Kategorie Made to measure Markus Scheer