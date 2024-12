Shopping-Tempel hat auf der Favoritenstraße eröffnet

Nach dem erfolgreichen Wiedereinstieg in den österreichischen Markt im November 2023 setzt die deutsche Handelskette Woolworth ihren Wachstumskurs konsequent fort. Jetzt wurde ein neuer Store auf der Favoritenstraße 91 eröffnet.

Am 5. September eröffnet Woolworth einen weiteren neuen Store in der Favoritenstraße im 10. Bezirk. Auf einer Verkaufsfläche von 1.500 Quadratmetern bietet das Unternehmen künftig mehr als 10.000 Artikel des täglichen Bedarfs an. Mit dieser Eröffnung setzt Woolworth einen weiteren Meilenstein in seiner Expansionsstrategie und unterstreicht die Bedeutung des österreichischen Marktes für das Unternehmen.

“20 Mitarbeiter sorgen dafür, dass sich jeder Kunde wohl fühlt. Und ich kann versprechen, dass bei den 10.000 Artikeln, die wir hier anbieten, auch jeder das findet, was er sucht.”, so Österreich Geschäftsführerin Ivana Jezidzic.

Anlässlich der Eröffnung gibt es in der Favoritenstraße zahlreiche attraktive Angebote. So können Kunden unter anderem beim Dreh am Glücksrad Präsente gewinnen und die neuen Trikots der von Woolworth gesponsorten 1. Volleyball-Damenmannschaft der Union West Wien hautnah erleben.

Woolworth wächst weiter

Die bisherigen Erfolge in Deutschland, wo Woolworth jährlich über 100 neue Filialen eröffnet und damit zu den am stärksten wachsenden Handelsunternehmen gehört, spiegeln sich nun auch in Österreich wider: Für das laufende Jahr sind weitere Eröffnungen in Niederösterreich, Oberösterreich, der Steiermark und im Burgenland geplant. In Wien allein sollen zudem fünf weitere Filialen eröffnet werden.

Soviel sei schon jetzt verraten: Die nächsten Eröffnungen wird man im Auhof Center und im Vio Plaza feiern.

Weitere Informationen: www.woolworth.at