Silvester über den Dächern: Erste Reihe für Feuerwerk & Genuss

Wien bei Nacht – und das zu Silvester. Wer die spektakulärsten Feuerwerke der Stadt genießen möchte, findet in der Lamée Rooftop Bar den perfekten Ort. Mit exklusivem Ambiente, kulinarischen Highlights und einer unvergleichlichen Aussicht wird das alte Jahr stilvoll verabschiedet und das neue gebührend begrüßt.

Der Silvestertag beginnt in der Lamée Rooftop Bar mit einem festlichen Brunch, der in drei Timeslots (11 Uhr, 14 Uhr, 17 Uhr) angeboten wird. Gäste erwartet ein exklusives Vier-Gang-Menü, das mit einem prickelnden Welcome Drink von Barchef Giorgos Papanidis eröffnet wird. Kulinarische Highlights wie köstliche Waffeln, delikates Salmon Bread, ein herzhaftes Reuben Sandwich und ein süßes Powidl-Espuma versprechen wahre Gaumenfreuden. Der Brunch wird vom Live-Act JENGIS musikalisch begleitet und kostet 99 Euro pro Person.

Gemeinsam ins neue Jahr

Ab 21 Uhr verwandelt sich die Lamée Rooftop Bar in eine exklusive Party-Location. Mitreißende Live-Musik und ein außergewöhnliches Silvester-Menü sorgen für einen unvergesslichen Abend. Auf der Speisekarte stehen erlesene Köstlichkeiten wie Champagner, Austern, Blinis und Trüffel-Käse-Piccolinis – das Menü ist ab 420 Euro buchbar.

Feuerwerk und Ausblick

Die Lamée Rooftop Bar ist auch im Winter ein besonderer Ort. Dank innovativer Wind- und Wetterschutzsysteme sowie Wärme-Lampen können Gäste selbst bei kalten Temperaturen die atemberaubende Aussicht genießen. Vom neunten Stock aus bietet die Bar einen Rundumblick über die Dächer Wiens – vom Stephansdom, der zum Greifen nahe scheint, bis zum sechs Kilometer entfernten Kahlenberg.

Weitere Informationen und Reservierungen:

Website: lameerooftop.com/events

Adresse: Lamée Rooftop Bar, Lichtensteg 2, 1010 Wien

Event: New Year’s Eve Brunch (11 Uhr, 14 Uhr, 17 Uhr) & New Year’s Eve Party (21:00 – 03:00 Uhr)

Datum: 31.12.2024

Reservierungen sind bereits möglich!