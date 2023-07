Soll man bei der Tropenhitze laufen? Ist das gefährlich?

Die Frage beschäftigt in Tagen wie diesen viele Wiener: Soll man bei Temperaturen um die 30 Grad oder noch mehr eigentlich Sport betreiben? Soll man laufen gehen? Wir haben einen Experten zu Rate gezogen.

Soll man auch in der Hitze Sport betreiben? Der IOC-zertifizierte Sportarzt Dr. Leo Pauzenberger sagt dazu eindeutig Ja! „Aber natürlich nur in der Früh oder am Abend. Und immer genug Flüssigkeit aufnehmen.“ Außerdem rät der Topexperte, vorm Laufen, Radfahren oder sportlichen Schwimmen keinesfalls aufs Aufwärmen zu verzichten. „Gerade bei hohen Temperaturen glauben viele, dass der Körper ohnehin schon bereit für Höchstleistungen ist – aber Bänder oder Sehnenverletzungen kann es auch im Sommer geben.“

Aufpassen auf die Haut

Auf was sollte man sonst noch achten? Bei über 35 Grad am besten auf Sport verzichten, sich nicht der Gefahr eines Sonnenstichs aussetzen, also möglichst mit einer Kopfbedeckung unterwegs sein, und ganz besonders auf die Haut achten. „Hautkrebs wird aufgrund der Erderwärmung immer häufiger und ist natürlich eine Folge von zu starker Sonnenbestrahlung.“ Daher sollte man sich stets ­eincremen, auch bei wolkenverhangenem Himmel!

Nie überhitzt ins Wasser

Und was sollte man beim Schwimmen beachten? „Nie überhitzt ins kühle Nass springen“, empfiehlt Pauzenberger. „Denn dieser Schock kann sogar zu einem Herzstillstand führen.“ Wer auf diese Punkte achtet, kann den heißen Sommer auch sportlich in vollen Zügen genießen.