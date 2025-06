Sommerfreude trotz Hitze: So bleibt Wien für Senioren cool

Von klimatisierten Wohlfühlräumen bis zu beschwingten Gartenkonzerten: Die Häuser zum Leben und die Pensionist*innenklubs für die Stadt Wien bieten auch an Hitzetagen Lebensfreude pur.

Wenn der Sommer heiß wird – bleiben die Häuser zum Leben cool

Mit steigenden Temperaturen wachsen besonders für ältere Menschen die Herausforderungen. Hitze kann zur echten Belastung werden – doch in den Häusern zum Leben und den Pensionist*innenklubs für die Stadt Wien ist man darauf bestens vorbereitet. Seit Jahren setzen die Einrichtungen auf ein ganzheitliches Hitzeschutzkonzept: von baulichen Maßnahmen über innovative Kühlsysteme bis hin zur liebevollen Alltagsbegleitung.

„Unsere Bewohnerinnen und Klubbesucherinnen sollen den Sommer genießen – sicher, angenehm und mit viel Lebensqualität“, betont Mag. Christian Hennefeind, Geschäftsführer der Häuser zum Leben.

Hitzeschutz mit System: Bauweise trifft Bewusstsein

Bereits seit 2018 sind Hitzeschutz und Klimaanpassung fester Bestandteil aller Neubauten und Sanierungen. Wärmedämmung, Sonnenschutz, Bauwerksbegrünung und moderne Wand- und Deckenkühlungen sorgen für ein angenehmes Raumklima. Aufenthaltsbereiche und Gänge sind klimatisiert – ganz ohne schlechtes Gewissen, denn die Kühlsysteme werden weitgehend klimaneutral durch Photovoltaik betrieben.

Doch technischer Komfort allein reicht nicht: Auch Bewusstseinsbildung zählt. Mitarbeitende achten besonders in Hitzeperioden auf richtige Ernährung, angepasste Kleidung und ausreichend Flüssigkeit – unterstützt durch Trinkbrunnen, kostenlose Wasserflaschen-Nachfüllstationen und eigens entwickelte Flüssigkeitstropfen aus der hauseigenen Forschungsküche.

Sommer, Sonne, Kulturgenuss

Wer denkt, Sommer in Seniorenheimen bedeute Langeweile, wird in den Häusern zum Leben eines Besseren belehrt. Im Rahmen des Kultursommers Wien verwandeln sich Gärten und Säle in Konzertbühnen: beschwingte Musik, kühle Getränke und herzliche Begegnungen sorgen für unvergessliche Sommerabende – offen auch für externe Gäste.

„Musik, Gemeinschaft und Lebensfreude – das ist gelebte Lebensqualität“, bringt es Mag. Madlena Komitova, Leiterin der Pensionist*innenklubs, auf den Punkt.

„Coole Zonen“ und Sommerfrische in den Klubs

Auch die Pensionist*innenklubs der Stadt Wien setzen auf Vielfalt und Abkühlung: klimatisierte Standorte wie in der Gumpendorfer Straße oder Jedlersdorfer Straße bieten konsumfreie Erholungszonen, Erfrischungsgetränke und ein abwechslungsreiches Sommerprogramm.

Im Klub+ im Freien treffen sich Senior*innen an den kühlsten Orten der Stadt und genießen Bewegung, Spiel und Geselligkeit im Grünen. Für Abwechslung sorgen zusätzlich klimatisierte Ausflugsbusse, die zu Tagestrips und Sommerfrische in malerische Regionen Österreichs aufbrechen.