Der Tiergarten wünscht jetzt einen „schönen Abend“

Abends durch den Tiergarten flanieren und kulinarische Köstlichkeiten genießen – begleitet von musikalischen Klängen und faszinierenden Artisten: All das ist auch heuer wieder möglich.

An vier Freitagen im Juni und Juli öffnet der Tiergarten Schönbrunn seine Pforten bis 21 Uhr. „Im Vorjahr haben wir mit den Tierischen Sommerabenden das 270-Jahr-Jubiläum des Tiergartens gefeiert. Nach dem großen Erfolg dieser Veranstaltungsreihe haben wir sie fix in unser Sommerprogramm aufgenommen“, freut sich Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck. Viele neue Acts werden die Besucher heuer verzaubern. Beim Schlendern durch den Zoo werden sie unter anderem Künstlern in barocken Tierkostümen und Stelzengehern begegnen. Vor der Löwen-Anlage wird eine Trapezkünstlerin für Staunen sorgen.

Kunst & Kulinarik

Die Gastro-Outlets bieten ab 17 Uhr ein Spezialangebot: von veganen Corn Dogs in der ORANG.erie über das Dukaten-Wiener Schnitzel im Kaiserpavillon bis hin zu Grillspezialitäten im Gasthaus Tirolergarten. Auch in punkto Musik wurde an jeden Geschmack gedacht: Mit chilligen Beats lässt der DJ von Radio Superfly am Regenwaldhausplatz aufhorchen. Auch Fans klassischer Musik sind an diesen Abenden mit Musikern des Schloss Schönbrunn Orchesters an der richtigen Adresse. Im Mittelpunkt stehen aber natürlich die Tiere. Abends zeigt sich die Schönbrunner Tierwelt von einer besonders stimmungsvollen Seite: Die Flusspferde beispielsweise nehmen ihr abendliches Bad und die Kattas genießen die letzten Sonnenstunden. Beim Artenschutz-Corner gibt es wichtige Informationen zu den Schutzprojekten des Tiergartens in der Wildbahn.

Infos zu den Tierischen Sommerabenden:

Termine: 23. Juni, 30. Juni, 7. Juli, 14. Juli von 9 bis 21 Uhr (Beginn Rahmenprogramm: 17 Uhr, Letzter Einlass: 20 Uhr)

Ticketpreis: € 26,- Erwachsene, € 15,- Kinder und Jugendliche (Tages- und Jahreskarten gelten ebenfalls als Eintrittstickets)

Die Karten sind direkt an den Kassen und online unter https://www.imperialtickets.com/tiergarten-schoenbrunn/tiergarten-schoenbrunn/161 erhältlich.