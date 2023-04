Start der Sommersaison im Burgenland

Der Sommer steht vor der Tür und mit ihm beginnt auch wieder die Saison der vielfältigen Veranstaltungen im Burgenland. Besonders im Fokus stehen dabei die Gemeinden am Neusiedler See, die mit ihren zahlreichen Veranstaltungen ein breites Publikum ansprechen.

Doch dieses Jahr gibt es eine Neuigkeit: Der Neufelder See ist erstmals beim Eröffnungs-Reigen der Sommer-Saison mit dabei. Mit seinem idyllischen Ambiente und klarem Wasser ist er eine attraktive Location für sommerliche Veranstaltungen. Die Besucher können sich auf ein vielfältiges Programm freuen, das für jeden Geschmack etwas bietet.

See Opening

Wenn der See ruft, dann ist der Sommer nicht weit: Beim großen See Opening vom 28. April bis zum 7. Mai wird offiziell die neue Sommer-Saison begrüßt und zu lässigen Stunden in einzigartiger Kulisse geladen. Geboten wird dabei ein buntes Programm, das in Sommerstimmung versetzt.

„Im Rahmen dieses Event-Reigens eröffnen wir im Land die Sommer- Saison und verkörpern die große Vielfalt, die das Burgenland zu bieten hat. Das See Opening ist ein Impulsgeber für die örtliche und regionale Wirtschaft“, so Landeshauptmann und Tourismusreferent Hans Peter Doskozil. „Erfreulich ist, dass der Neufelder See dieses Jahr auch beim See Opening dabei ist und somit das Event um einen weiteren wunderschönen See erweitert wird.“

Programmvielfalt

In Neusiedl am See wird das traditionelle Surf Opening vom 28. April bis 1. Mai und vom 5. bis 7. Mai mit atemberaubenden Stunts und unvergesslichen Partys mit 50 Bands und Liveacts sowie Riesenrad am See im Mittelpunkt stehen.

Am 28. April lädt Landesrätin Daniela Winkler wieder zum Familienfest nach Neusiedl mit Mitmachstationen, Hüpfburgen, Bewegungsstationen und einem 40m langem Ninja Parcours.

Musikalisch wird‘s von 28. bis 30. April in Illmitz: Bei der „Woodstock Weinroas“, in Kooperation mit dem größten Blasmusikfestival Europas, dem „Woodstock der Blasmusik“, wird an unterschiedlichsten Locations musiziert, gustiert und flaniert.

Feucht und fröhlich startet man am 30. April beim Wasserball im „das Fritz“ in Weiden am See in die Sommersaison.

„Alles ABBA“ heißt es am 5. und 6. Mai im Mörbischer Seebad. Zum Lakesound mit einem Konzert von Resi Reiner und Buntspecht bei traumhafter Kulisse direkt am See lädt das Seebad Breitenbrunn.

Von 5. bis 7. Mai veranstaltet Podersdorf am See einen großen Action Day für Schulen und ist Station der OKIDOKI-Tour, die den Kids den ganzen Tag lang Bewegung & Spaß bietet.

Sommerliche Tage voller Action verspricht das See Opening im Ruster Seebad von 5. bis 7. Mai. Und beim Familienfest am Neufelder See am 6. Mai ist ein Tag voll Abenteuer, Bewegung & Spaß für die ganze Familie garantiert.