Spannende Tipps für die Weihnachtsferien

Geschenke wurden verteilt, festlich geschmaust, doch langsam setzt die Feiertagstristesse ein. Um etwaig aufkommende Feiertagslangeweile zu brechen, hat das WIENER BEZIRKSBLATT ein Tipps für die Feiertage zusammengestellt.

Eislaufen

Eislaufen in Wien hat schon lange Tradition. Kein Wunder – denn der Wiener Eislaufverein am Heumarkt besteht seit 1867 und ist damit der älteste Sportverein der Stadt. Aber auch abseits des Heumarkts finden sich in Wien viele tolle Eislaufplätze für Groß und Klein. Egal ob Eislaufen am Dach oder die ersten Schritte am Eis-Parkett im Alois-Drasche-Park – das Eislaufen in Wien ist vielfältig und abwechslungsreich.

Wiener Prater

In Wien verwandelt sich Prater zu Weihnachten in einen märchenhaften Ort. Eine der zahlreichen Attraktionen ist eine Fahrt mit Wiens Wahrzeichen, dem Riesenrad, mit Blick über ganz Wien. Übrigens bietet der Wintermarkt im Prater noch bis 8. Februar Musik, Kulinarik und ein abwechslungsreiches Programm.

Spazieren

Bewegung nach der Völlerei tut gut. Noch ist die Stadt im Weihnachtsflair. Der Graben, Kohlmarkt, die Kärtnerstraße und Co. laden zum ausgiebigen Flanieren ein.

Ein Besuch im Museum

Die Liste an Museen in Wien scheint schier endlos zu sein. Von Kunst über Astronomie bis hin zu Technik, wer in Wien ins Museum will, wird garantiert fündig. Außergewöhnliches lässt sich etwa im Museum der Illusionen erleben. Im interaktiven Museum tauchen Sie ein in die Welt der Illusionen und optischen Täuschungen.

Time Travel Vienna & Sisi’s Amazing Journey

Mit 5D-Kino, VR-Brille, Animatronic-Wachsfiguren, diversen Rides und multimedialen Shows sowie außergewöhnlichen Sound- und Lichteffekten macht Time Travel Vienna die bewegte Historie Wiens auf einzigartige Weise spür- und erlebbar. Und: Bei einem Virtual Reality Boat Ride lauschen Sie den spannendsten Anekdoten aus Sisis Leben und werden dabei an die schönsten und interessantesten Plätze sowie Sehenswürdigkeiten entführt. Der krönende Abschluss Ihrer Zeitreise: ein virtueller Flug über Wien mit 360 Grad Rundumblick.

Harry Potter Ausstellung

Die ganz besonderes magische Ausstellung gastiert noch bis 19. März in der METAstadt. Dabei kommen Harry Potter Fans voll auf ihre Kosten. Die Ausstellung ist ein interaktives Erlebnis, das die legendären Szenen, Charaktere, Schauplätze und Tierwesen aus den Filmen und Geschichten über Harry Potter und die Wizarding World durch hochwertiges immersives Design und neuartiger Technologie hautnah erlebbar macht.

Filmemarathon

Und wer so gar nicht das traute Heim verlassen möchte, macht es sich auf der Couch bequem und schaut ein paar Weihnachtsklassiker. Mit unserer Auswahl an Filmtipps für die Weihnachtsfeiertage sind gemütliche Stunden auf der Couch garantiert.