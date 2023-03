Spatenstich für neuen Park mit Klimawald

Der Startschuss für die Bauarbeiten ist gefallen: Inmitten des Stadtentwicklungsgebietes „Neues Landgut” in Favoriten entsteht der neue 9.000 m² große Walter-Kuhn-Park. Die Fertigstellung der Bauarbeiten ist für August 2024 geplant.

Die Parkanlage mit „Klimawald“, Wiesen und verschiedenen Spiel- und Sportangeboten soll als Erholungsfläche und grüner Mittelpunkt des Viertel dienen. Um es gut in das vorhandene Stadtbild einzufügen, entsteht gegenüber dem Columbusplatz als Verbindung der Quartiersplatz.

„Der Walter-Kuhn-Park ist ein weiteres Beispiel dafür, dass die Stadt beim Ausbau von Parks und Grünflächen nicht kleckert, sondern klotzt. Bis 2025 schaffen wir 400.000 Quadratmeter neue Grünflächen in Wien und heute geben wir den Startschuss für die nächsten 9.000 Quadratmeter“, sagt Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

Ehemaliges ÖBB-Gelände

An verschiedenen Orten, die früher für den Betrieb der Eisenbahn genutzt wurden, werden komplett neue Stadtviertel errichtet. Besonderes Augenmerk wird dabei die Schaffung von Grünraum gelegt. „Mit dem Walter-Kuhn-Park entsteht ein Naherholungsgebiet sowohl für Ruhesuchende wie auch für Sportler. Ich freue mich, dass die ÖBB stetig zur Weiterentwicklung dieser lebenswerten Stadt beitragen kann“, so Claudia Brey, Geschäftsführerin ÖBB Immobilien. Auch der Favoritner Bezirksvorsteher Markus Franz freut sich über den Park: “Wo vormals Ziegelmauern das ÖBB-Betriebsgebiet am Neuen Landgut abgetrennt haben, entsteht jetzt ein durchlässiges Grätzl mit viel Grün und Freizeitflächen, die allen Bewohnern offen stehen werden.“

„Klimawald“ und eine 2.500 m² große Blumenwiese

Im nördlichen Bereich der Parkanlage entsteht ein sogenannter „Klimawald“: 166 neu gepflanzte Bäume mit Sträuchern und 2.500 m² großer Blumenwiese umrahmen künftig den Park von zwei Seiten. Verschlungene Pflasterwege sollen den Eindruck von Trampelpfaden vermitteln und zahlreiche Hängematten die Aufenthaltsqualität im „Klimawald“ erlebbar machen. Ergänzend werden insgesamt 260 m² Gräser- und Staudenbeete angelegt. Im östlichsten Teil bietet eine 800 m² große naturnahe Wiesenfläche Lebensraum für zahlreiche Tier-und Pflanzenarten.

Umfangreiches Spiel- und Sportangebot

Im Osten der Parkanlage wird ein Kinderspielplatz mit Sand-Matsch-Zone, Schaukeln, Wippen, Rutschen und Klettermöglichkeiten errichtet. Weiters wird es künftig ein Rollstuhlkarussell, Fitnessgeräte und mehrere Sitzbereiche geben. Durch die Errichtung von Pergolen sollen für die Parkbesucher beschattete Aufenthaltsbereiche geschaffen werden. Zwei Ballspielplätze werden in der Nähe des Schulcampus zu finden sein. Abgerundet wird das Angebot für Sportbegeisterte durch eine Calisthenics-Anlage.

Cooler Park mit Nebelstelen und Trinkbrunnen

Nebelstelen und Wasserspiele sorgen in Zukunft für Abkühlung. Hinzu kommen zwei Trinkbrunnen. Beleuchtete Parkwege verbinden die einzelnen Bereiche und verknüpfen den Park mit der angrenzenden Umgebung.

Quartiersplatz als klimafittes Bindeglied

Ein Highlight ist auch die klimafitte Gestaltung des rund 3.000 m² großen „Quartiersplatzes“ am Neuen Landgut. Er dient als wichtige Verbindung zwischen allen zentralen Einrichtungen im Stadtentwicklungsgebiet: Der Bildungscampus, der neuen Gemeindebau samt Bibliothek sowie die historische Gösserhalle schließen direkt an den Platz an. Grünflächen, Bäume und ein Wasserspiel werden künftig für einen angenehmen Aufenthalt am Platz sorgen.